桃園市立游泳池磁磚破損割傷人 高中生腳踝見血縫2針

桃園市立游泳池啟用30多年，設備老舊，一名16歲陳姓高中生29日下午前往游泳時，腳踝遭池裡破損的磁磚割傷見血，縫了2針。體育局今回應，市府與營運廠商持續關心民眾復原狀況並積極協助保險理賠事宜，也將爭取整建改善經費，提供更友善完備的運動環境。

議員黃瓊慧接獲投訴，指當天高中生在戶外游泳池上岸時遭磁磚割傷，「受傷照看起來怵目驚心」，到櫃台反映，僅簡單包紮後就醫；現場經理當晚雖有致電，但僅針對保險理賠內容回覆，要求修繕與復原時，則態度消極。

黃瓊慧說，經實際到現場勘查，發現游泳池有多處磁磚破損脫落，看得到修補後的痕跡，此次割傷人的破損處也已用塑鋼土修補。

黃瓊慧說，市立游泳池水深2米、有10個水道，是桃園市內唯一符合戶外標準游泳比賽的場地，不過啟用至今已30多年，漏水成常態，又有磁磚破裂脫落情形，產生安全疑慮，要求體育局正視，實際編列預算修繕，而非僅補土「治標不治本」。

體育局回應，29日當天接獲民眾反映後，即致電民眾慰問，並要求營運廠商全面檢視、檢修改善磁磚脫落情形，營運廠商當日已完成查檢及修復。

體育局表示，民眾受傷後由泳池具護理師背景人員初步處理，並詢問是否需協助聯繫家屬，民眾表示自行就醫。業者先請民眾留下聯絡資料並告知留存醫療收據辦理保險理賠，就醫後泳池廠商亦再次致電慰問。