桃園市立游泳池磁磚破損割傷人 高中生腳踝見血縫2針
桃園市立游泳池啟用30多年，設備老舊，一名16歲陳姓高中生29日下午前往游泳時，腳踝遭池裡破損的磁磚割傷見血，縫了2針。體育局今回應，市府與營運廠商持續關心民眾復原狀況並積極協助保險理賠事宜，也將爭取整建改善經費，提供更友善完備的運動環境。
議員黃瓊慧接獲投訴，指當天高中生在戶外游泳池上岸時遭磁磚割傷，「受傷照看起來怵目驚心」，到櫃台反映，僅簡單包紮後就醫；現場經理當晚雖有致電，但僅針對保險理賠內容回覆，要求修繕與復原時，則態度消極。
黃瓊慧說，經實際到現場勘查，發現游泳池有多處磁磚破損脫落，看得到修補後的痕跡，此次割傷人的破損處也已用塑鋼土修補。
黃瓊慧說，市立游泳池水深2米、有10個水道，是桃園市內唯一符合戶外標準游泳比賽的場地，不過啟用至今已30多年，漏水成常態，又有磁磚破裂脫落情形，產生安全疑慮，要求體育局正視，實際編列預算修繕，而非僅補土「治標不治本」。
體育局回應，29日當天接獲民眾反映後，即致電民眾慰問，並要求營運廠商全面檢視、檢修改善磁磚脫落情形，營運廠商當日已完成查檢及修復。
體育局表示，民眾受傷後由泳池具護理師背景人員初步處理，並詢問是否需協助聯繫家屬，民眾表示自行就醫。業者先請民眾留下聯絡資料並告知留存醫療收據辦理保險理賠，就醫後泳池廠商亦再次致電慰問。
體育局表示，已要求委外營運廠商針對市立游泳池相關設施設備需定期及不定期巡檢查核與維護，體育也會評估市立游泳池與周邊用地開發方式及委外營運模式，規畫爭取整建改善經費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言