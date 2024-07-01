回應晴空匯疑慮 竹市府將申請使照資料移交政風單位釐清

新竹市晴空匯5月26日火警造成2名消防員殉職，晴空匯社區管理委員會今天發布聲明，提出包括消防安檢、管道間電纜線施工，以及相關法規等4大疑慮，盼相關單位盡快討論修法規範。新竹市政府回應，申請使用執照並無須檢附建築物機電圖說及電纜線材料出廠文件，晴空匯請領使照亦無檢附，已將資料移交給政風釐清案情。

晴空匯管委會質疑，起火原因為一樓管道間短路起火所致，社區歷年來都有通過各項消防檢測，是否該檢測範圍項目，無法涵蓋此次起火風險因素？

新竹市消防局說明，依據消防法，消防設備維護管理主要依靠大樓管理委員會及其委託的消防設備公司進行日常維護與保養。消防局的消防檢測，是針對大樓管理委員會每年委託消防設備公司所進行的消防設備，包括滅火器、消防灑水設備、消防排煙等設備維護保養檢測情形，以及是否報送檢測結果（檢修申報書）進行部分抽檢，此檢測範圍並未包含屬於建築管理中的管道間電線線路使用情形。

晴空匯管委會也提問，社區管道間電纜線的各項規格和施工方式是否符合法令和技術規範的要求？

新竹市都發處說明，晴空匯社區管道間電纜線的各項規格和施工方式，市府分別於6月4日及24日進行會勘。有關高樓層建築物地下層、管道間的非金屬披覆電纜設於電纜架系統之公法疑義，市府將函請中央主管機關釋疑，待獲答覆後，再行對外說明。

晴空匯管委會指出，社區管道間電纜線的密集程度非常高，是否造成電線過熱、短路、走火的高風險因子？關於密集度間距、數量及負載是否有相關法令規範？

新竹市都發處表示，有關晴空匯社區電力送審圖說，由台電負責審查，6月24日會勘時，台電代表表示，晴空匯依規申請用電，台電均依規辦理審查，「惟當時相關電力送審圖說，電力公司已無存檔」，市府將再釐清。

晴空匯管委會也提到，社區一般電力及緊急電力的電纜線使用同一個管道間配置，原始設計並無任何維修門可以進入檢測或救災，此案例管道間內火災，緊急電力線被燒斷造成無法發揮功能，形同虛設，成為消防及建物規範上的盲點。