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部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

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部桃醫院瞬間電力降壓！系統大當機 台電證實「松鼠」害的

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部桃園醫院今天傳出因為台電降壓，導致內部電腦、掛號系統大當機。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院今天傳出因為台電降壓，導致內部電腦、掛號系統大當機。圖／衛福部桃園醫院提供

國民黨桃園市議員詹江村今爆料，部立桃園醫院今早因為台電降壓，導致內部電腦、掛號系統大當機，現場只能人力唱號，甚至造成大型醫療設備損壞。對此，台電桃園區營業處證實因松鼠遭電擊，影響到饋線瞬間降壓約10秒，隨即恢復正常電壓。

部桃回應，今晨醫院「網路因故異常」，已緊急處置，不影響上午門診作業。至於是否影響醫療設備，部桃暫無回應。

「台灣不缺電？」詹江村下午在臉書表示，有部桃內部人士爆料，指因今天早上台電降壓，造成部桃所有電腦大當機，除掛號、領藥物等系統，必須靠主管們現場以人力唱號，電力降壓也造成部桃很多醫療設施損壞，院方也不知道該怎麼辦。

詹江村說，經了解，目前部桃除了大型機具無法恢復，必須報修外，其餘設備皆已陸續修復，但發生嚴重的電力事件，不禁令人對台灣的能源政策再打上問號。

台電桃園區處回應，今日清晨約5點多，因中壢區興仁路一段附近有松鼠被電擊，影響到饋線瞬間壓降約10秒，台電隨即恢復正常電壓；另經電洽桃醫中控室確認僅是瞬間壓降，但因內部低壓配電盤跳脫，需人工復歸，直到上午8點30分左右全數復歸完成。

台電桃園區處表示，對於事故影響用戶深感抱歉，將派員協助輔導用戶檢視保護電驛設定，並加強配電設備維護點檢，以消彌事故發生。

部桃表示，清晨5點20分中控室發現院內電燈閃爍、部分電腦自動重新開機，網路設備連線遭受影響。經資訊室緊急搶修後於上午門診開診前恢復，未影響醫療作業。

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