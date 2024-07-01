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桃園號誌夏季限定時制開跑 234處縮短紅燈秒數

中央社／ 桃園1日電
桃園市交通局今年延續夏季限定時制計畫，7月1日起至8月底234處路口將縮短紅燈秒數造福機車族。圖／聯合報系資料照片
桃園市交通局今年延續夏季限定時制計畫，7月1日起至8月底234處路口將縮短紅燈秒數造福機車族。圖／聯合報系資料照片

桃園市每年都會視路況辦理號誌「夏季限定時制計畫」，減少機車族等候紅燈曝曬時間，交通局今天說，今年度規劃於白天離峰時段縮短234處路口紅燈停等秒數，實施期間為7至8月。

桃園市政府交通局長張新福接受媒體聯訪表示，市府於台1線（龜山區、桃園區、八德區、中壢區、平鎮區、楊梅區計155處路口）、台1甲線（龜山區、桃園區計47處路口）、台31線（中壢區高鐵南路三段至五段計8處路口）及市道112線（中壢區中正路三段、觀音區中山路計24處路口）等路段共234處號誌，週期超過120秒路口調整離峰時段紅燈停等秒數，平均減少主幹道停等約10至15秒。

張新福指出，這是市府在考量幹支道車流量比例及維持車流順暢前提下，經交通局參考歷年實施成果進行審慎評估與調查可行路口，因為採路段方式進行，可兼顧降低酷熱久候與路上車輛續行性。

張新福提醒，考量道路號誌連鎖、行車順暢與降低機車騎士烈日曝曬不適感權衡下，桃園市今年度7月至8月持續實施夏季限定號誌時制計畫，並視氣候及車輛停等影響進行實施期間及週期微調，減少機車騎士停等紅燈時間，也請用路人依號誌燈號指示行駛。

桃園 機車騎士

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