設失智社區服務據點 新竹縣仁慈醫院提升社區長照服務

新竹縣天主教仁慈醫院今天表示，為提升社區長照服務，目前除於湖口鄉設置失智社區服務據點，也提供長者共餐等服務，醫護人員透過訪視等關心長者，照顧地方長輩。

天主教仁慈醫院今天舉行院長交接儀式，新任院長由原副院長劉益宏接任。劉益宏致詞說，竹縣地區有長照需求，他將強化推動長照服務，盼能在社區內擔任重要醫療照護角色，照顧長輩的健康。

劉益宏說，未來將在健保有限資源下，讓資源最大化來照顧病患外，也要照顧醫護人員，如改善醫師值班室並擴大，也要提升醫療品質。

仁慈醫院會後提供新聞資料指出，在社區長照醫療服務部分，投入社區服務據點及日照中心的設立，目前除湖口失智社區服務據點外，也提供在社區提供長者健康促進、共餐，以及醫護人員對長者關懷訪視等服務。

仁慈醫院表示，去年與今年則分別成立新豐仁慈綜合長照機構及湖口社區式長照機構，提供日間照顧及居家服務，期盼藉由打造完整的長照服務，也結合仁慈醫院的醫療，落實醫療雙向整合，實現在地老化精神，讓長者健康生活。