向陳超明借將邱俐俐任副縣長 鍾東錦：補足弱點

苗栗縣長鍾東錦向無黨籍立委陳超明「借將」，進用國會辦公室執行長邱俐俐接任副縣長一職。他說，主要考量是借重邱過去與中央各部會互動溝通經驗，「可補足我最大弱點」。

苗栗縣原副縣長鄧桂菊因個人生涯規畫，6月30日卸任離職，新任副縣長由邱俐俐接任，上午在縣府舉行履新茶會，立委陳超明、台灣民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥及縣內多個民間社團、工商業界代表到場祝賀，展現邱俐俐過去任職陳超明國會辦公室執行長期間建立的豐沛人脈。

地方人士指出，陳超明在海線地區基層實力雄厚，長期擔任左右手的邱俐俐是幕後重要推手，鍾東錦此次向陳超明「借將」的人事布局，除可延續前縣長徐耀昌時代延攬女性擔任副手的兩性平衡，也可能對於未來尋求連任縣長之路，具某種程度考量。

鍾東錦在茶會中致詞表示，邱俐俐過去累積豐富公共服務歷練與實務經驗，開會主持會議、協調行政事務能力都很強，相信以她的執行力、專業，一定可以勝任副縣長一職。

鍾東錦說，自己從政時間不很長，「自認最大弱點就是與中央的銜接與溝通」，尤其苗栗縣財政比較特殊，仍需中央給予資源才能大步跨前，要仰賴陳超明、邱鎮軍2名縣籍立委辦公室多協助，未來若自己排不出時間，就由邱俐俐多代勞到中央走動，有信心在任內與縣府團隊兢兢業業，引領苗栗縣持續進步。

陳超明感謝鍾東錦「慧眼識英雄」，他說，邱俐俐從年輕一路陪伴一起奮鬥、打拚，「不管成功或失敗，她永遠在旁扶助協助」，對自己而言像是失去左右手，但是世代一定要傳承，「接下來換我要思考找人接替位置，讓服務處順利運作」。

邱俐俐表示，過去經驗常與行政單位針對法條、案例進行溝通協調，希望能協助縣府用更多元不同角度去推進縣政，幫縣長鍾東錦分憂解勞、為苗栗鄉親謀福造利，她自認是個只知到低頭做事、不知抬頭做人的人，希望與縣府各局處達到「沒有高低之分，只有左右之誼」的合作關係，努力推展落實各項縣政建設。