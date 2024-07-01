快訊

質疑立院擴權監察院也遞件 「4憲政機關」皆聲請釋憲創紀錄

刑事局被搜索！副隊長被控辦毒品案勾結線民 30萬交保

合歡山驚魂…休旅車山道S形「左右飄移」 自撞山壁嚇壞用路人

犯保新竹分會照顧被害人 打造司法保護醫療聯盟

中央社／ 新竹市1日電

犯罪被害人保護協會新竹分會今天表示，與醫療聯盟平台合作簽訂「好醫生伴馨生－司法保護醫療聯盟」備忘錄，將優化醫療服務，增強醫護人員對犯罪被害人及家屬關懷和支持。

犯罪被害人保護協會新竹分會今天提供新聞資料指出，日前與新竹縣市醫師公會、牙醫師公會、中醫師公會等團體合作，共同簽訂「好醫生伴馨生－司法保護醫療聯盟」備忘錄，展現竹縣市醫界對馨生人的關懷與愛心。

新竹市醫師公會理事長邱國華表示，竹縣市醫界藉由參與此平台，期待未來能為更多犯罪被害人提供優質醫療服務。

犯罪被害人保護協會新竹分會主委陳進興告訴中央社記者，犯罪事件不僅對犯罪被害人造成嚴重心理和身體創傷，也對家屬帶來生活衝擊，現在於聯盟成立後，盼能填補犯罪被害人與家屬在面對變故時，所造成醫療支援空白。

他表示，透過此醫療聯盟平台以優化醫療服務，增強醫護人員對犯罪被害人及家屬關懷和支持，如能依據被害人具體需求，協助制定個別化治療方案，並在治療過程中進行醫療追蹤整合服務。

新竹地檢署主任檢察官黃振倫指出，見證此公益計畫簽約儀式，感謝新竹各界醫師社會公益精神，相信在平台成立後，能讓馨生人獲更好醫療照護，幫助被害人早日康復，重返社會。

犯保新竹分會表示，後續將擴展服務範圍，邀請更多醫療機構和專業人員參與犯罪被害人保護公益事業，打造更加完善支援平台，幫助被害者與家屬。

公益 新竹 醫師

延伸閱讀

骨盆中有10公分腫瘤 荷爾蒙活躍恐持續增大...醫師切除

竹縣吉祥物「皮皮獅」生日Party 4日開放VIP報名

青春專案開跑！新竹警臨檢KTV查獲幼齒學童 真相超溫馨

新竹沿海風陣風達10級！樹林狂搖掃到電線 4千戶一度停電

相關新聞

中壢火車站前今起清道取締 臨時站UBike啟用

台鐵中壢臨時站啟用後，中壢舊火車站前、臨時站往返搭車人潮多，衍生交通亂象，桃園市警方今天上午率先在中壢車站前中正、中和、...

竹北星際球場暑期5日起試辦周五、六延長至23點

暑假來臨，竹北市公所為鼓勵學子從事運動休閒活動，自7/5起竹北星際球場試辦周五及周六，開放時間延長至晚上11點；此外，9...

桃公托新制今起上路 每童限報2間、每年7月須重新登記

桃園0到2歲公共托育名額供不應求，過去報名機構無上限，也導致候補人數總額「虛胖」；桃園市政府為求公平推出候補新制，每名幼...

青春專案開跑！桃警暑假首日臨檢 撞球場網咖逮5少年

為期2個月的暑假正式開跑，為了避免青少年在放假期間接觸不法事物，桃園市政府跨局處與警方規劃「青春專案」聯合稽查，昨深夜到...

竹縣吉祥物「皮皮獅」生日Party 4日開放VIP報名

新竹縣高人氣吉祥物皮皮獅提前歡度生日！皮皮獅的生日為8月1日，為了與大、小朋友歡慶暑假到來，生日派對提前至7月20日在新...

銅鑼天寶寺支援彈藥預屯點？ 村長：連署要求退回計畫

苗栗縣後備指揮部日前函文銅鑼鄉九湖村天寶寺等宮廟，協助簽訂「彈藥預屯點支援協定書」公文曝光，九湖村長曾義男表示村民不可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。