犯保新竹分會照顧被害人 打造司法保護醫療聯盟

犯罪被害人保護協會新竹分會今天表示，與醫療聯盟平台合作簽訂「好醫生伴馨生－司法保護醫療聯盟」備忘錄，將優化醫療服務，增強醫護人員對犯罪被害人及家屬關懷和支持。

犯罪被害人保護協會新竹分會今天提供新聞資料指出，日前與新竹縣市醫師公會、牙醫師公會、中醫師公會等團體合作，共同簽訂「好醫生伴馨生－司法保護醫療聯盟」備忘錄，展現竹縣市醫界對馨生人的關懷與愛心。

新竹市醫師公會理事長邱國華表示，竹縣市醫界藉由參與此平台，期待未來能為更多犯罪被害人提供優質醫療服務。

犯罪被害人保護協會新竹分會主委陳進興告訴中央社記者，犯罪事件不僅對犯罪被害人造成嚴重心理和身體創傷，也對家屬帶來生活衝擊，現在於聯盟成立後，盼能填補犯罪被害人與家屬在面對變故時，所造成醫療支援空白。

他表示，透過此醫療聯盟平台以優化醫療服務，增強醫護人員對犯罪被害人及家屬關懷和支持，如能依據被害人具體需求，協助制定個別化治療方案，並在治療過程中進行醫療追蹤整合服務。

新竹地檢署主任檢察官黃振倫指出，見證此公益計畫簽約儀式，感謝新竹各界醫師社會公益精神，相信在平台成立後，能讓馨生人獲更好醫療照護，幫助被害人早日康復，重返社會。

犯保新竹分會表示，後續將擴展服務範圍，邀請更多醫療機構和專業人員參與犯罪被害人保護公益事業，打造更加完善支援平台，幫助被害者與家屬。