新竹市某資源回收廠火警 北區空氣品質恐受影響

新竹市環保局說，香山區1處資源回收廠今天火警飄異味，竹市北區包含空軍基地、天府路1段、東大路3段附近受影響，民眾可緊閉門窗，外出時做好個人防護。

新竹市消防局透過文字資料指出，上午10時許受理民眾報案，在香山區1處資源回收廠垃圾起火，派遣車組出勤，目前火勢已熄滅，進行細部殘火處理。

新竹市環保局透過文字表示，獲報後啟動應變程序，並派員持手持式儀器至火場附近進行監測空氣品質狀況。

環保局說，依據中央氣象署資訊，現場風向為西南風，因此下風處較受影響有異味，推估影響範圍是北區包含空軍基地、天府路1段、東大路3段周邊。

環保局指出，提醒可能受到影響區域縣市民眾，可緊閉門窗，外出時做好個人防護如可戴口罩等。