中壢火車站前今起清道取締 臨時站UBike啟用

台鐵中壢臨時站啟用後，中壢舊火車站前、臨時站往返搭車人潮多，衍生交通亂象，桃園市警方今天上午率先在中壢車站前中正、中和、建國路周邊騎樓、人行道強力取締違停機車8輛、清除垃圾廢棄物及騎樓路霸共85件，讓中壢臨時站前交通環境為之改觀。

市府交通局長張新福表示，中壢臨時站前UBike今天啟用，站前周邊調整標誌標線、綠鋪這兩天會跟進改善，優化行人空間。

台鐵中壢火車站告別「最醜車站」，中壢臨時站啟用後，每天往返車站通勤族平均達4萬7000人次，維持全國第三大車站，因臨時站周邊客運站車多、乘客多，舊火車站進行機捷23站地下施工圍籬， 中正、中和路、建國路至中山路、復興路段，機車違停、騎樓路霸及堆置垃圾，標誌標線號誌未跟進調整、交通亂象，警方各單位一周勸導期過去，今天起展開車站前周邊道路、騎樓清道取締行動，同時毗鄰中壢客運總站旁的臨時站UBike啟用。

市警局中壢分局會同市府環管處、交警等單位出動40餘人及拖吊、清潔車輛，將中壢臨時站前中和路、中正路、建國路周邊騎樓違停機車、垃圾拖吊、清除，掃除騎樓路霸，中壢分局說，半天清道專案拖吊違停機車8輛及清除垃圾、廢棄物及路霸8 5件，讓建國路、中正路及中和路周邊行人行走空間增大。不過等員警離開後，今天中午又有機車臨違停騎樓，加上周邊標線標誌綠鋪調整未跟上，美中不足。