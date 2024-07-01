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中壢火車站前今起清道取締 臨時站UBike啟用

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府今天起執行中壢車站前清道取締後（見圖），騎樓違停機車拖吊，行人空間增大好行。記者曾增勳／攝影
桃園市府今天起執行中壢車站前清道取締後（見圖），騎樓違停機車拖吊，行人空間增大好行。記者曾增勳／攝影

台鐵中壢臨時站啟用後，中壢舊火車站前、臨時站往返搭車人潮多，衍生交通亂象，桃園市警方今天上午率先在中壢車站前中正、中和、建國路周邊騎樓、人行道強力取締違停機車8輛、清除垃圾廢棄物及騎樓路霸共85件，讓中壢臨時站前交通環境為之改觀。

市府交通局長張新福表示，中壢臨時站前UBike今天啟用，站前周邊調整標誌標線、綠鋪這兩天會跟進改善，優化行人空間。

台鐵中壢火車站告別「最醜車站」，中壢臨時站啟用後，每天往返車站通勤族平均達4萬7000人次，維持全國第三大車站，因臨時站周邊客運站車多、乘客多，舊火車站進行機捷23站地下施工圍籬， 中正、中和路、建國路至中山路、復興路段，機車違停、騎樓路霸及堆置垃圾，標誌標線號誌未跟進調整、交通亂象，警方各單位一周勸導期過去，今天起展開車站前周邊道路、騎樓清道取締行動，同時毗鄰中壢客運總站旁的臨時站UBike啟用。

市警局中壢分局會同市府環管處、交警等單位出動40餘人及拖吊、清潔車輛，將中壢臨時站前中和路、中正路、建國路周邊騎樓違停機車、垃圾拖吊、清除，掃除騎樓路霸，中壢分局說，半天清道專案拖吊違停機車8輛及清除垃圾、廢棄物及路霸8 5件，讓建國路、中正路及中和路周邊行人行走空間增大。不過等員警離開後，今天中午又有機車臨違停騎樓，加上周邊標線標誌綠鋪調整未跟上，美中不足。

中壢分局表示，清道專案整頓交通，配合道路交通調整，中壢臨時站前中和路（延平路至永樂路段）、復興路（興建街至中和路段）均調整雙向道，建國路往中和路方向單行道、禁止車輛左轉，警方將持續勸導和取締雙管齊下，呼籲民眾遵行車站周邊動線，勿違規停車，維護車站周邊交通順暢、人行安全。

桃園市府今起執行中壢車站前清道取締和清除騎樓垃圾路霸及違停機車，人行道還給行人。記者曾增勳／攝影
桃園市府今起執行中壢車站前清道取締和清除騎樓垃圾路霸及違停機車，人行道還給行人。記者曾增勳／攝影
桃園市府中壢車站前今起執行清除騎樓垃圾路霸及違停機車後，人行空間增大，行人安全。記者曾增勳／攝影
桃園市府中壢車站前今起執行清除騎樓垃圾路霸及違停機車後，人行空間增大，行人安全。記者曾增勳／攝影
桃市府今天起執行中壢車站前清道取締之前（見圖），騎樓違停機車和夾雜垃圾，影響行人。記者曾增勳／攝影
桃市府今天起執行中壢車站前清道取締之前（見圖），騎樓違停機車和夾雜垃圾，影響行人。記者曾增勳／攝影
桃園市府今起執行中壢車站前清道取締，和清除騎樓垃圾路霸及違停機車，把人行道還給行人。記者曾增勳／攝影
桃園市府今起執行中壢車站前清道取締，和清除騎樓垃圾路霸及違停機車，把人行道還給行人。記者曾增勳／攝影
中壢車站前今起清道取締，中壢臨時站UBike啟用。 記者曾增勳／攝影
中壢車站前今起清道取締，中壢臨時站UBike啟用。 記者曾增勳／攝影

中和 火車站 違停

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