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竹北星際球場暑期5日起試辦周五、六延長至23點

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
竹北星際籃球場科技感、星際風的新穎造型，加上完善周邊設施，正式啟用後即成為熱門籃球場域，鄰近鄉鎮及新竹市都有球友前來朝聖。圖／竹北市公所提供
竹北星際籃球場科技感、星際風的新穎造型，加上完善周邊設施，正式啟用後即成為熱門籃球場域，鄰近鄉鎮及新竹市都有球友前來朝聖。圖／竹北市公所提供

暑假來臨，竹北市公所為鼓勵學子從事運動休閒活動，自7/5起竹北星際球場試辦周五及周六，開放時間延長至晚上11點；此外，9日起再加碼亞洲有氧天王-潘若迪帶動跳，開啟「給市民的12堂體育課」帶領全民動起來。

竹北星際籃球場為竹北市公所打造的第一座風雨球場，科技感、星際風的新穎造型，加上完善周邊設施，正式啟用後即成為熱門籃球場域，鄰近鄉鎮及新竹市都有球友前來朝聖，每到下班、放學後，8個球場聚滿業餘及學生球隊輪番上陣。

竹北市長鄭朝方今天宣布，繼文小十足球場每周四Happy Hour免費開放，獲得廣泛迴響後，將再度試辦竹北星際籃球場，自本周起每逢星期五、六，從原時段06:00-22:00延長開放至23:00，滿足球友需求外，也讓學子、輪班的市民朋友能有更多機會運動。

鄭朝方表示，在星際球場以球會友，也是大禾埕概念，也能以舞會友。為市民量身打造的「2024竹北大師講堂-給市民的12堂體育課」，首先登場的就是9日晚上的「竹北新有氧運動」，由潘若迪帶領全民燃燒卡路里；消息一出，立即引發搶票熱潮，現已額滿，經公所與潘老師團隊討論擴充之可能，將在明天（2日）上午10點，於報名專網再釋出100位「驚喜追加名額」，請熱愛動跳民眾把握機會。

為鼓勵學子從事運動休閒活動，竹北市公所自7/5起竹北星際球場試辦周五及周六，開放時間延長至晚上11點。圖／竹北市公所提供
為鼓勵學子從事運動休閒活動，竹北市公所自7/5起竹北星際球場試辦周五及周六，開放時間延長至晚上11點。圖／竹北市公所提供

北市 運動 鄭朝方

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