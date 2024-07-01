青春專案開跑！桃警暑假首日臨檢 撞球場網咖逮5少年
為期2個月的暑假正式開跑，為了避免青少年在放假期間接觸不法事物，桃園市政府跨局處與警方規劃「青春專案」聯合稽查，昨深夜到153處營業場所臨檢，馬上就查獲撞球場、網咖容留青少年，以及違反菸害防制法共3處5名少年，鼓勵青少年應多從事有益身心健康活動。
桃園市政府跨局處組成「聯合稽查小組」，共同執行「保護兒童及少年措施擴大臨檢」勤務，昨青春專案首日深夜規劃中壢區少年易聚集場所臨檢查察勤務，動員市府7個局處、警力400名，規劃50處路檢點，執行153處營業場所，強力掃蕩不法。
當晚聯合稽查小組即查獲撞球場、網咖等容留青少年及違反菸害防制法共3處5少年。另外警方配合「全國同步查緝車手專案行動」自今年6月21至30日止，共查獲詐欺案330件346人、通緝165件159人、毒品79件79人、公共危險87件87人等。
桃園市警局指出，今年度青春專案以「My Youth I Choose. 我的青春我做主！」為理念，舉辦「GAME ON！鬥陣尬青春」系列活動，包括「尬舞秀青春」反毒、反詐熱舞比賽、「桃園小奧運」體能闖關賽及探索刑事鑑識的「福爾摩斯營」、講究團體作戰的「三對三鬥牛」籃球賽等。
警察局局長吳坤旭表示，青少年在暑假期間有較高的戶外活動需求，從事各項活動勢必比平時熱絡，鼓勵青少年多從事有益身心健康活動；市府團隊則啟動保護措施及宣導工作，特別是毒品、幫派、詐欺、兒少性剝削等將加強查緝，打工及水域安全也會致力巡察及安檢。
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