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竹縣吉祥物「皮皮獅」生日Party 4日開放VIP報名

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
竹縣府將在7月20日舉辦「皮皮獅」生日Party，4日中午開放VIP報名，限量120名，活動當天可獲得VIP小禮物，包括皮皮獅小夜燈及皮皮獅造型杯子蛋糕各一份。圖／新竹縣政府提供
竹縣府將在7月20日舉辦「皮皮獅」生日Party，4日中午開放VIP報名，限量120名，活動當天可獲得VIP小禮物，包括皮皮獅小夜燈及皮皮獅造型杯子蛋糕各一份。圖／新竹縣政府提供

新竹縣高人氣吉祥物皮皮獅提前歡度生日！皮皮獅的生日為8月1日，為了與大、小朋友歡慶暑假到來，生日派對提前至7月20日在新竹縣政府舉辦，4日中午開放VIP報名，限量120名，活動當天可獲得VIP小禮物，包括皮皮獅小夜燈及皮皮獅造型杯子蛋糕各一份。

縣府交通旅遊處長陳盈州表示，皮皮獅是從台灣好行「獅山線」孕育而生的吉祥物，經過這幾年的推廣，皮皮獅已經成為竹縣最重要的觀光代言人，經常到13鄉鎮市的景點趴趴走，累積許多鐵粉，時常追隨皮皮獅的身影。

皮皮獅今年再創新任務，首度開放在地商家業者「免授權金」申請皮皮獅圖像，日前已成功與新竹安捷國際酒店合作推出首件「皮皮獅主題套房」授權案，歡迎業者多加利用申請，讓皮皮獅與各觀光產業更加緊密結合，進一步帶動發展。

交旅處指出，20日活動當天將於下午1點到3點，幫皮皮獅提前歡慶生日，粉絲除了能與皮皮獅合影留念外，現場還安排多項互動活動，包括默契卡牌考驗、趣味保齡球等，參加活動還有機會獲得皮皮獅砂畫。生日派對將於4日中午12點在「竹縣好好玩」FB粉絲專頁開放VIP報名，限量120名。沒能成功報名的粉絲也可以現場參與同樂，並有機會獲得皮皮獅限量周邊商品。

另外，除了生日派對外，7、8月也規畫一系列皮皮獅暑假快閃，如7月2日前往雪霸農場、張學良故居，7月25日則到寶山沙湖壢咖啡廳，8月1日也會到湖口老街快閃等，歡迎皮粉們一起來巧遇皮皮獅。

新竹 派對 生日

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