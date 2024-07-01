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銅鑼天寶寺支援彈藥預屯點？ 村長：連署要求退回計畫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後備指揮部最近有關「彈藥預屯點支援協定書」公文餘波盪漾，銅鑼鄉九湖村長曾義男將發起連署要求退回計畫。圖／民眾提供
苗栗縣後備指揮部最近有關「彈藥預屯點支援協定書」公文餘波盪漾，銅鑼鄉九湖村長曾義男將發起連署要求退回計畫。圖／民眾提供

苗栗縣後備指揮部日前函文銅鑼鄉九湖村天寶寺等宮廟，協助簽訂「彈藥預屯點支援協定書」公文曝光，九湖村長曾義男表示村民不可能同意，將「捍衛天寶寺不要捲入戰時存放彈藥的責任」，發起連署要求退回計畫。

後備指揮部則澄清，指出苗栗縣後指部發函地方宮廟簽訂彈藥預屯點協議，係考量戰時需求，規畫結合民間資源，提升後勤支援韌性的「演練」運用，並無實質放置彈藥，後續將強化與民間團體的溝通協調與合作。

苗栗縣後指部6月17日函文，主旨函請宮廟協助簽訂彈藥預屯點支援協定書，說明指出，依本部需求辦理，苗栗縣後備旅彈藥預屯點今年6月1日起，預期戰爭衝突前，彈藥前運至宮廟內部空地，以利後備旅部隊彈藥補充使用，持續部隊戰力發揮。

曾義男則指出，協定書關係地方，軍方應循鄉公所、代表會等相關單位討論，代表、村長皆不知情的情況下，看到媒體天寶寺要被戰時存放彈藥，這是何等的悲哀？陷天寶寺於不義卻不負責任，要和平不要戰爭是九湖村民的共識，相信也是台灣人基本的共識，九湖村民不可能同意。

村辦公室7月5日將召開銅鑼科學園區福德祠落成事宜會議，他會在臨時動議提案，徵得同意發起連署，預計7月中旬發交陳情書，訴求苗栗縣後指部退回該計畫，村內的寺廟是宗教聖地，無法配合戰時的需求，請軍方另選地方。

他說，選擇寺廟存放彈藥這是國防部新的需求嗎？他也當了兩年的兵，還不曉得有這一招，將宗教聖地（宮廟）捲入戰爭，這是對宗教（宮廟）不敬，讓寺廟變成標靶地，這是新型戰爭的作法嗎？

軍方硬拗戰時才需要，他認盤戰時全村是不是要備戰應戰，成立社區防衛隊，屆時要保護人民還是要保護彈藥？苗栗後指部公文，協助簽訂彈藥預屯點支援協定，僅為提升後勤支援韌性，為何是宮廟？讓人質疑柿子挑軟的吃，宮廟好商量，以為戰爭是放鞭炮嗎？會死人的？

國防部 戰爭 苗栗縣

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