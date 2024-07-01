大安溪畔遭棄置石綿瓦 苗栗擬重賞扣機具嚇阻

苗栗縣三義鄉大安溪畔昨天發現遭棄置多達3公噸的有害事業廢棄物石綿瓦，警方及縣府環保局循線追查亂倒者，懷疑與台中市一家石綿瓦工廠有關，正在進一步追查。縣府、檢方也有鑑於一再發生類似案件，研擬提高檢舉獎金，及加強查扣犯案機具嚇阻。

石綿及石綿製品不當拆除或破碎，可能會釋出石綿粉塵，吸入恐危害健康，已被環境部公告列為有害事業廢物。三義鄉大安溪畔發現遭棄置的石綿瓦數量不少，研判是前天晚上至昨天凌晨，一輛吊卡車沿路亂倒石綿瓦約3公噸、廢木板等約1公噸，將循線調閱監視器，依法究辦。

由於苗栗縣內屢傳廢棄物入侵，連有害事業廢物都亂倒，縣府與檢方最近達成共識，除了在偷倒熱點區域加裝移動式攝影機，並研議提高檢舉獎金、查扣犯案的挖土機等工具，加強嚇阻。

苗栗縣環保局指出，現行苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法，檢舉獎金實收罰鍰10%，最高5萬元，縣議員陳光軒等人反映齊頭式的獎金，造成捨重就輕，因此研議依據嚴重性、復原難易度等，研議調整檢舉獎金上限最高50%，事業廢棄物檢舉獎金為20%。

不過，事業廢棄物亂倒，往往涉及刑罰，優先於行政罰鍰，環保局收不到罰鍰，以致檢舉獎金是看得到、吃不到，部分民眾建議，事業廢棄物亂倒的危害程度相對嚴重，只要成案就應該要發給檢舉獎金。