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新明市場髒亂 桃市府8月整頓
桃園市中壢區新明市場周邊市容不佳，屢見攤販占用道路、分隔島被棄置垃圾，被民代形容「如第三世界國家」，也有市民批評為「都市之瘤」。市府近日研議，新明市場將分3階段整頓，預計8月初率先整頓明德路交通，縮減分隔島空間及兩側畫設停車格美化空間，還路權給行人、車輛通行。
中壢新明公有零售市場位於明德路、民權路街巷，市場大樓使用逾30年被鑑定為海砂屋，外圍不少為非法攤販占用道路、人行道擺攤做生意，市府長年無力解決，迫使合法攤商也在外擺攤搶生意。
市府經發局、中壢分局表示，為解決新明市場交通及攤販亂象，第1階段率先整頓明德路，將縮減長期被垃圾、空箱等廢棄物占用的分隔島、重鋪新土及植栽，攤販若再違規將沒入物品並開罰；明德路兩側畫設停車格，要求攤販退回至店面，還給行人通行權，待整體道路改變後，由警方取締。
市議員彭俊豪、葉明月都認同，市府要整頓新明市場周邊影響市容及交通亂象之處，至於市場大樓海砂屋嚴重，是要整修補強還是拆除重建還未定，市府也應做好規畫，擬定攤商退場與安置機制。立委魯明哲也認為，要先整頓明德路交通，引導市場四周的合法攤商回到合法攤位。
新明市場大樓現況為海砂屋，未來將如何處理？經發局指出，該大樓1、2樓可容納117攤，將先找中繼市場地點，再討論執行補強或拆除重建，處理市場大樓難度高，工程可能要5至7年。
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