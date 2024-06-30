竹市大同里竄升「全台第2有錢里」 里長驚：科技大佬搬進來？

財政部發布最新綜所稅統計專冊顯示，111年度全國最富里前5名，新竹縣、市包辦4名，新竹市東區關新里蟬聯冠軍，這次新入榜的新竹市北區大同里，以綜合所得總額平均數388.7萬元，一舉竄升至全台第2；不過，中位數僅72.6萬元，顯見轄內所得差距之大。大同里長韋宗賢聞訊也頗為驚訝，推測應是有「科技大佬」搬遷進來。

大同里位於新竹市中心，東為中央路與中正里為界，西為北大路與水田里為界，南為大同路與中興里及中山里為界，北為東大路與親仁里為界。主要道路有中正路、大同路、北大路、中央路、中山路、世界街、建興街、英明街等，其中大同路及中央路是舊城區範圍，早期小吃、南北雜貨商、農產用品店群聚，是另一有特色且值得留連品味的地方。

也因發展得早，大同里一直都是新竹市公教、商業、政治、文化的中心點，轄區有新竹市政府、新竹市警察局、新竹市消防博物館等，原先新竹地方法院及新竹地方檢察署位於中正路上，因此里民多以代書、律師、會計師、檢察官、法官及服務業為主。

韋宗賢指出，大同里截至去年1月，總戶數為441戶，總人口數988人，這麼多年以來沒有什麼改變，轄區也沒有新建成的新建案，像是市府後方，有新竹第一豪宅之稱的磐龍壹號樓，以及位於東門圓環的東城100，都不在大同里轄區內，因此這次綜合所得總額竄升全台第二名，讓他感到非常訝異。

韋宗賢表示，轄區里民都很單純，原先地院、地檢還沒搬到竹北前，里民很多都是檢察官、法官、律師，但近年隨著院檢搬遷，許多司法相關的從業人員也跟著搬到竹北去了。

至於是誰拉高綜合所得，韋宗賢推測「應該是有科技大佬搬過來」，他表示，由於竹科人都很低調，也不太常互動，因此自己也不清楚到底是哪位大咖搬到大同里來，最近幾天也會好好打聽一下。