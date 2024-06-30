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助癌症病人建立自信 萬美玲連續17年辦捐髮活動

中央社／ 台北30日電
國民黨立委萬美玲（中）30日舉辦義捐秀髮活動，桃園市長張善政（左3）一同出席。圖／中央社
國民黨立委萬美玲（中）30日舉辦義捐秀髮活動，桃園市長張善政（左3）一同出席。圖／中央社

國民黨立委萬美玲今天舉辦義捐秀髮活動。萬美玲指出，癌症病友接受化療掉髮，會帶來心理上的影響，一頂假髮可幫助建立病友自信心。義捐秀髮活動已經邁入第17年，感謝志工、設計師及熱心民眾的參與。

國民黨立委萬美玲今天與桃園市兒童少年保護協會舉辦「義捐秀髮，美麗重生」活動，邀請桃園市長張善政、教育局長劉仲成、衛生局副局長黃翠咪、林口長庚醫院副院長賴瓊慧及多位里長出席。

萬美玲表示，義捐秀髮已經邁入第17年，感謝林口長庚醫院及所有參與的志工、義剪的設計師與參加捐髮的民眾，今天現場有超過320位熱心民眾參加，更有200多位在活動前就自行將頭髮剪好寄到服務處。

萬美玲指出，不幸罹癌的病友，治療及復健的過程相當辛苦，承受著身心上的折磨，尤其化療中會掉頭髮，帶來外貌的改變，若有一頂假髮，將有助於建立病友回歸家庭與社會時的自信心。

萬美玲表示，這17年來大家所捐的頭髮與經費，都由長庚醫院製作成假髮，免費提供給癌症病友，期盼更多人的投入，更多的愛與善讓世界更美好。

張善政指出，今天義捐秀髮活動是非常感人的時刻，要達到捐髮長度的25公分，必須要留1年半以上時間，很感動有這麼多人、這麼多組織參與，17年來，大家的善心義舉，助益超過想像。

賴瓊慧表示，全國有1/4癌症病友在長庚接受先進的醫療照護，接受化療的癌友在外貌、心理上影響很大，長庚癌症中心提供假髮、氣切領巾、帽子及肩帶等，協助癌症病患度過難關，邁向健康之路，感謝17年來大、小朋友的參與活動，長庚醫院也會繼續響應。

張善政 癌症 萬美玲

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