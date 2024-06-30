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新竹沿海風陣風達10級！樹林狂搖掃到電線 4千戶一度停電

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新竹沿海風陣風達10級！樹林狂搖掃到電線 4千戶一度停電

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台灣電力公司新竹區營業處表示，今天中午12時44分，由於強風吹襲樹林，導致樹木碰觸配電線路事故，造成新竹市海濱路、天府路、榮濱路等一帶3920戶停電。圖／台電提供
台灣電力公司新竹區營業處表示，今天中午12時44分，由於強風吹襲樹林，導致樹木碰觸配電線路事故，造成新竹市海濱路、天府路、榮濱路等一帶3920戶停電。圖／台電提供

中央氣象署指出，新竹今天沿海陣風達10級，也因風力太強，今午12時44分由於強風吹襲樹林，導致樹木碰觸配電線路事故，造成新竹市海濱路、天府路、榮濱路等一帶3920戶停電。台電立即於1分鐘內進行線路轉供復電1772戶，並派員赴現場搶修，已於下午1時35分全數復電。

中央氣象署資料指出，今天受西南風影響，新竹市地區為晴時多雲的天氣，預估白天氣溫28至34度，氣溫偏高，外出活動應做好防曬並多補充水分；沿海空曠地區易有8至9級強陣風。

中央氣象署指出，今天新竹沿海風力7至8，陣風達10級，下午風力轉5至6，陣風達8級，請外出民眾多加留意。

台灣電力公司新竹區營業處表示，今天中午12時44分，由於強風吹襲樹林，導致樹木碰觸配電線路事故，造成新竹市海濱路、天府路、榮濱路等一帶3920戶停電，台電立即於1分鐘內進行線路轉供復電1772戶，並派員赴現場搶修，已於下午1時35分全數復電。

由於強風吹襲樹林，導致樹木碰觸配電線路事故，造成新竹市海濱路、天府路、榮濱路等一帶3920戶停電。圖／台電提供
由於強風吹襲樹林，導致樹木碰觸配電線路事故，造成新竹市海濱路、天府路、榮濱路等一帶3920戶停電。圖／台電提供
台灣電力公司新竹區營業處表示，今天中午12時44分，由於強風吹襲樹林，導致樹木碰觸配電線路事故，造成新竹市海濱路、天府路、榮濱路等一帶3920戶停電。圖／台電提供
台灣電力公司新竹區營業處表示，今天中午12時44分，由於強風吹襲樹林，導致樹木碰觸配電線路事故，造成新竹市海濱路、天府路、榮濱路等一帶3920戶停電。圖／台電提供
中央氣象署指出，今天新竹沿海風力7至8，陣風達10級，下午風力轉5至6，陣風達8級，請外出民眾多加留意。圖／取自中央氣象署官網
中央氣象署指出，今天新竹沿海風力7至8，陣風達10級，下午風力轉5至6，陣風達8級，請外出民眾多加留意。圖／取自中央氣象署官網

停電 新竹 氣象署

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