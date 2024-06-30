新明市場交通髒亂30年沉痾 桃市府整頓8月要動了

桃園市中壢區民代形容「宛如第三世界國家」的新明市場，明德路周邊攤販占用道路交通混亂、分隔島堆置垃圾廢棄物髒亂，市民批評「都市之瘤」，市政府今天上午表示，新明市場將分3階段整頓，預計8月初率先整頓明德路交通，縮減分隔島空間及兩側畫設停車格美化空間，還路權給行人、車輛通行。

中壢新明公有零售市場位於明德路、民權路街巷，市場大樓使用逾30年，內外圍周邊的合法、違法攤販雲集，尤其外圍非法攤販占用道路、人行道擺攤做生意，形同「非法驅合法」，市政府長期無力解決，迫使合法攤商也在外擺攤搶生意，市場大樓更被鑑定為海砂屋，市府至今要補強使用或拆除重建亦未定案，副市長王明鉅最近與市府各單位研議決定分3 階段整頓新明市場及明德路周邊市容。

市府經發局、中壢分局表示，為解決新明市場交通及攤販亂象，第1階段率先整頓明德路，針對被長期垃圾、空箱等廢棄物占用的分隔島縮減、重鋪新土及植栽，及設置護欄進行美化，禁止攤販再停放空箱、垃圾廢棄物，另明德路兩側畫設停車格，還給用路人安全通行權利，更新標線、標誌及告示，改變民眾、攤販使用道路的習慣，等整體道路改變後，由警方配合執行整頓取締。

曾質詢形容新明市場「宛如第三世界國家」的市議員彭俊豪表示，新明市場最被詬病的是部分攤商占用道路、車子暫停內線缷貨，分隔島堆放貨物空箱、籃子、垃圾，影響市容及交通亂象部分，市府應優先處理，至於尋找中繼市場重建或整修補強使用，市府對攤商後續安置須做好完整規畫。

市議員葉明月認為，市府分階段整頓新明市場，將率先整頓市場內外圍攤販步驟，她表達贊成，因為明德路外圍攤販占用道路、交通混亂，也影響市容，其實她認為外圍交通整頓同時，內圍攤販整頓可同步展開，市場大樓海砂屋嚴重，市府最終要補強使用或是拆除重建，必須先找到中繼市場的退場機制，避免引起不必要的衝突。

立委魯明哲表示，解決新明市場就是要整頓攤販，恢復明德路行人交通順暢，如何引導市場四周的合法攤商回到合法攤位及違法占用導道路、人行道的攤販路給用路人，市府先整頓明德路交通，再分階段解決攤販及市場大樓沉痾，希望早日解決新明市場市容亂象。。