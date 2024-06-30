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預期戰衝突苗栗宮廟支援彈藥預屯？ 民眾見公文人心惶惶

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後備指揮部最近有關「彈藥預屯點支援協定書」公文，引起議論紛紛。圖／民眾提供
苗栗縣後備指揮部最近有關「彈藥預屯點支援協定書」公文，引起議論紛紛。圖／民眾提供

苗栗縣銅鑼鄉至少3座宮廟最近接獲苗栗縣後備指揮部「彈藥預屯點支援協定書」公文，指出預期戰爭前，彈藥預屯點運至宮廟內部空地，部分民眾人心惶惶，疑慮真的發生戰事，彈藥庫就在家旁邊。

記者根據公文提供聯絡電話，今天都撥不通，苗栗縣後備指揮部指揮官手機有通，也沒有接人接聽，指揮部目前沒有相關回應說法。

苗栗縣後備指揮部6月17日函文，主旨函請宮廟協助簽訂彈藥預屯點支援協定書，說明指出，依本部需求辦理，苗栗縣後備旅彈藥預屯點今年6月1日起，預期戰爭衝突前，將由新社分庫前運至宮廟內部空地，以利後備旅部隊彈藥補充使用，持續部隊戰力發揮。

銅鑼鄉至少有3座宮廟收到公文，部分支持簽訂，部分則反對，彈藥預屯點支援協定書內容曝光，則引發議論紛紛，有民眾指出，總統賴清德520上任後，兩岸情勢持續緊張，公文讓人擔心要發生戰爭了嗎？

他們說，彈藥預屯點顧名思義，應該是關係重大，應該優先徵用公家機關土地，卻動腦筋到民間宮廟來，造成部分人心惶惶，且彈藥預屯點選在內地，是不是有可能要打巷戰？

他們認為彈藥預屯點就在家旁邊，加上宮廟人員進出難以管控，祭拜或廟會活動可能有燃放鞭炮、燒金紙，一般觀念與彈藥放置必須嚴格管置閒人或煙火，大相逕庭，安全問題也堪慮，後備指揮部惰必要說清楚、講明白。

戰爭 苗栗縣 520

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