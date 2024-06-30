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3噸有害廢棄物石棉瓦入侵大安溪畔 苗栗研擬2措施嚇阻
一批3公噸有害事業廢棄物石棉瓦今天亂倒在苗栗縣三義鄉大安溪畔，警方及縣府環保局循線追查亂倒者，縣府、檢方有鑑於一再發生類似案件，研擬提高檢舉獎金，及加強查扣犯案機具嚇阻。
石棉及石棉製品不當拆除或破碎，可能會釋出石棉粉塵，吸入恐危害健康，環境部公告列為有害事業廢物，大安溪畔三義鄉一家砂石廠今天上午7點左右發現進出道路旁，沿線100公尺遭傾倒石棉瓦，及廢塑膠管、廢木板等廢棄物。
環保局、警方人員據報到場，研判昨天晚上至今天凌晨，一輛吊卡車亂倒石棉瓦約3公噸，廢木板等約1公噸，廢棄物吊帶有台中市一家石棉瓦工廠的名稱，將循線調閱監視器，依廢棄物清理法罪嫌，揪出亂倒者。
縣內一再發生廢棄物入侵，連有害事業廢物都亂倒，縣府與檢方最近達成共識，除環保局在偷倒熱點區域加裝移動式攝影機，警方持續查緝溯源外，並提高檢舉獎金，對於土方等事業廢棄物入侵案件，查扣犯案的挖土機等工具。
環保局指出，根據「苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，檢舉獎金實收罰鍰10%，最高5萬元，縣議員陳光軒等人反映齊頭式的獎金，造成捨重就輕，因此研議依據嚴重性、復原難易度等，研議調整檢舉獎金上限至50%。
根據基準表草案最高檢舉獎金50%，屬未依規定任意棄置垃圾包違規，至於事業廢棄物未依規定處理，檢舉獎金20%，至於亂丟菸蒂等違規，原則上配合環境部政策提高到20%或30%，還要進一步討論再預告。
不過，事業廢棄物亂倒，往往涉及刑罰，優先於行政罰鍰，環保局收不罰鍰，以致檢舉獎金徒具形式，部分民眾建議，事業廢棄物亂倒危害程度相對嚴重，只要成案就應發給檢舉獎金，才不會看得到、吃不到。
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