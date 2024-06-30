竹市府前廣場噴水設施開放 歡迎玩水清涼一「夏」
近日各地天氣高溫炎熱，為讓新竹市民清涼一「夏」，在水情穩定前提下，新竹市政府即日起開放府前廣場噴水設施。新竹市行政處說明，市府前廣場噴水設施的水質經過殺菌、消毒，具有游泳池衛生的合格等級，並將水循環再利用，不浪費水資源，噴出的水壓是緩升、緩降，讓大、小朋友玩水玩得安全又安心。
行政處表示，市府更提供多樣貼心服務，包含免費提供水槍租借（數量有限），並於1樓服務中心內放置紙毛巾、吹風機、梳子等供民眾使用。民眾如有更衣需求，可使用市府內無障礙廁所兼親子廁所，也提醒民眾在歡樂之餘，注意安全及防曬等措施。
行政處提醒，配合國中小學校暑假時間，今年市府前廣場噴水設施開放期間至9月1日，噴水時間為平日周一至周五，每天8時、12時各開放噴水15分鐘，傍晚5時至7時加碼連續2小時噴水；逢周六、周日則從下午3時起至傍晚7時，連續4小時不間斷噴水，歡迎新子家庭大手牽小手，在噴水設施開放期間，一起到府前廣場戲水，體驗夏日水樂園的親子歡樂時光。
市長高虹安表示，透過開放府前廣場噴水設施，免費提供大小朋友戲水、親水的消暑場所，滿足市民休閒的需求，讓親子們在暑假期間有個消暑戲水的好去處，致力打造親子幸福的宜居城市。
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