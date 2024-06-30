東眼山餐廳7月1日整修停業 9月底重新開張好遊東眼山

桃園市復興區東眼山國家森林遊樂區的東眼山餐廳，營運3年來提供遊客各式餐點，因應場地整修套餐飲，自明天（7月1日）起停業，林業署新竹分署今天上午表示，為提升遊客服務品質，東眼山餐廳明天起至9月暫停營業，停業期間園區將置5台自動販賣機，提供簡潔攜帶的食品服務，方便遊客基本飲食需求。

東眼山國家森林遊樂區為柳杉、杉木數百公頃人造林地，非常適合親子同行，距離大溪約1小時車程，東眼山海拔1212公尺，從步道入口到山終點，柳林步道林間拾級而上登頂，落差大約300公尺，登頂可一覽桃園到大台北景緻，山林間也留下早期伐木林班，如集材機、索道、台車等許多遺跡，東眼山約有43種山鳥及哺乳動物，也可見中高海拔的白面鼯鼠，林相生態豐富，親子遊客可漫步林間享受芬多精森林浴。