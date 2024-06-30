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學童烈日下上體育課 竹市風雨球場採光電標進度延宕

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員劉彥伶指出，現在極端天氣影響情況下，夏天越來越熱，孩子仍要在十分炎熱天氣下上體育課。（圖為培英國中操場）。圖／新竹市政府提供
新竹市議員劉彥伶指出，現在極端天氣影響情況下，夏天越來越熱，孩子仍要在十分炎熱天氣下上體育課。（圖為培英國中操場）。圖／新竹市政府提供

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署統計，上周已連續出現38度極端高溫。新竹市議員劉彥伶指出，現在極端天氣影響情況下，夏天越來越熱，孩子仍要在十分炎熱天氣下上體育課，不過新竹市風雨球場加蓋進度仍是0，完全無視學子的運動環境。新竹市教育處表示，今年上半年風雨球場採光電標案，因廠商未達標流標，下半年會再重新招標。

戶外運動場地除了炎熱時須忍耐烈日照射外，還有中暑的風險，若遇到雨天還會中斷課程，但傳統金屬浪板製的風雨球場造價高，若與光電板廠商合作建製光電風雨球場，非但可節省建設經費及維護經費，還能為學校帶來回饋金收入。

劉彥伶指出，現在天氣越來越嚴峻，新竹市有40多間學校，但風雨球場（指戶外球場有加頂蓋）只有18%，多少學生要在大太陽底下上課？風雨球場加蓋停擺這麼久的原因到底是什麼？

劉彥伶表示，他發文詢問市府關於風雨球場的規畫，市府回函「查2023年無預計施作惟未發包風雨球場」，到底是有預計施作，還是沒預計施作？要求教育處盡速協助各校建置風雨球場。

新竹市教育處指出，今年上半年有相關風雨球場光電標案，預計下半年重新上標，目前有需求就是香山高中、培英國中以及虎林國中，會從這3校積極規畫，其他有需求的學校，也會一併規畫。

至於停擺原因，教育處說明，因為這次風雨球場標案採用太陽光電，需有一定額度的發電量，廠商提出來證明未達標，所以第一次流標，後續下半年會再重新上標。

新竹 高溫

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