公館紅棗產季限定便當 「棗飯兜」只賣6天

苗栗縣公館鄉是農業部輔導全台唯一紅棗專區，紅棗產季限定，7月13日、14日、20日、21日及27日、28日開賣「棗飯兜（客家話便當之意）」，紅棗入飯菜，單價150元，便當風味獨具。

公館鄉種植紅棗80多公頃，全台面積最大，今年紅棗節7月20日、21日登場，公館鄉農會結合家政媽媽，推出紅棗主題的棗飯兜，料理全程不用味精，使用紅棗熬煮的原汁烹調，紅棗雞腿排、紅棗控肉、紅棗牛腩3種主菜供挑選，另有特色的紅棗炒飯等。

棗飯兜即日起開放訂購，聯路電話037-225296、0930892899、0920592888，必須當天上午11點半、中午12點、12點半、下午1點、1點半、2點，至苗栗特色館「穿龍食堂」 （苗栗縣公館鄉館南村14鄰館南352號 ）用餐或取餐。

鄉農會指出，棗飯兜紅棗炒飯更是招牌，4人份紅棗炒飯做法，食材包括米飯4碗、去籽紅棗干10顆、雞蛋2顆、火腿2片，紅蘿蔔、洋蔥半顆，青蔥1支，及少許鹽、胡椒粉、沙拉油。

首先將紅棗、火腿、紅蘿蔔、洋蔥、青蔥切成丁狀，放入少許的油，將蛋放入鍋中拌炒，再放入紅棗、火腿、紅蘿蔔、洋蔥，炒至7分熟後，將白飯倒入，再加少許的青蔥拌炒，起鍋前加入適量的鹽和胡椒粉拌勻即可。