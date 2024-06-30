快訊

113分科測驗衝刺／公民掌握3大類時事題 國會改革、通膨最熱門

Google Pixel 9將登場 官網、通訊行購買哪個好？1項目成關鍵：這時買最划算

奈及利亞驚傳連環爆炸！釀18死、48傷

公館紅棗產季限定便當 「棗飯兜」只賣6天

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉農會7月13日、14日、20日、21日及27、28日開賣「棗飯兜」，紅棗入飯菜，三重主菜供選擇。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會7月13日、14日、20日、21日及27、28日開賣「棗飯兜」，紅棗入飯菜，三重主菜供選擇。圖／公館鄉農會提供

苗栗縣公館鄉是農業部輔導全台唯一紅棗專區，紅棗產季限定，7月13日、14日、20日、21日及27日、28日開賣「棗飯兜（客家話便當之意）」，紅棗入飯菜，單價150元，便當風味獨具。

公館鄉種植紅棗80多公頃，全台面積最大，今年紅棗節7月20日、21日登場，公館鄉農會結合家政媽媽，推出紅棗主題的棗飯兜，料理全程不用味精，使用紅棗熬煮的原汁烹調，紅棗雞腿排、紅棗控肉、紅棗牛腩3種主菜供挑選，另有特色的紅棗炒飯等。

棗飯兜即日起開放訂購，聯路電話037-225296、0930892899、0920592888，必須當天上午11點半、中午12點、12點半、下午1點、1點半、2點，至苗栗特色館「穿龍食堂」 （苗栗縣公館鄉館南村14鄰館南352號 ）用餐或取餐。

鄉農會指出，棗飯兜紅棗炒飯更是招牌，4人份紅棗炒飯做法，食材包括米飯4碗、去籽紅棗干10顆、雞蛋2顆、火腿2片，紅蘿蔔、洋蔥半顆，青蔥1支，及少許鹽、胡椒粉、沙拉油。

首先將紅棗、火腿、紅蘿蔔、洋蔥、青蔥切成丁狀，放入少許的油，將蛋放入鍋中拌炒，再放入紅棗、火腿、紅蘿蔔、洋蔥，炒至7分熟後，將白飯倒入，再加少許的青蔥拌炒，起鍋前加入適量的鹽和胡椒粉拌勻即可。

公館鄉農會總幹事古雪雲說，紅棗生果富含維他命C、多醣、胡蘿蔔素、有機酸，棗干有黃酮類化合物、蛋白質及鈣、鐵質等，棗飯兜可以吃到風味與營養，數量有限，歡迎民眾訂購。

苗栗縣公館鄉農會7月13日、14日、20日、21日及27、28日開賣「棗飯兜」，紅棗入飯菜，三重主菜供選擇。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會7月13日、14日、20日、21日及27、28日開賣「棗飯兜」，紅棗入飯菜，三重主菜供選擇。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會7月13日、14日、20日、21日及27、28日開賣「棗飯兜」，紅棗入飯菜，三重主菜供選擇。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會7月13日、14日、20日、21日及27、28日開賣「棗飯兜」，紅棗入飯菜，三重主菜供選擇。圖／公館鄉農會提供

便當 洋蔥 農會

延伸閱讀

日職／從沒人想跳變社會現象 狐狸舞為何在日本爆紅？

金鐘女星拿紅蘿蔔玩具自慰呻吟！聲音被媽聽到反應曝光

4月大雨重創公館紅棗 鍾東錦：盡快啟動救助1公頃8萬元

玖壹壹洋蔥暴瘦20KG！陳勢安與他面對面「沒認出來」：我好沒良心

相關新聞

桃園航空城安置宅 將辦第二波申請

桃園航空城1178拆遷戶開始申購安置住宅，安置宅每坪不到20萬元，低於周邊動輒40萬單價行情，未限制轉售。有拆遷戶表示，...

公館紅棗產季限定便當 「棗飯兜」只賣6天

苗栗縣公館鄉是農業部輔導全台唯一紅棗專區，紅棗產季限定，7月13日、14日、20日、21日及27日、28日開賣「棗飯兜（...

竹南龍鳳漁港釣魚平台7月1日開釣 日落唯美視角先轟動

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北堤釣魚平台將於7月1日開釣，也是全縣第4處開放垂釣漁港，備受釣友期待，平台新視角的落日美景近來頻頻...

竹市府僱員放水給廠商涉貪？ 檢廉要再調查是否收回扣

新竹市府交通處一名陳姓約僱人員涉嫌在2021年公開的採購案中圖利廠商，遭到廉政署與新竹地檢署搜索帶走調查，包含陳及廠商在...

苗栗龍鳳漁港釣魚平台設置完成 7月1日起開放釣客使用

苗栗縣政府在竹南鎮龍鳳漁港北堤設置的釣魚平台已完工驗收，經公告將在7月1日起開放使用，讓釣客在安全的環境下能一顯身手。

大雨釀禍！高壓斷線造成桃園中壢2942戶停電

桃園午後出現大雨，今下午4時46分許中壢區龍岡路二段和龍翔街交叉路口電線突然冒出火光，原因為大雨高壓斷線並造成停電，影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。