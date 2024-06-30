竹南龍鳳漁港釣魚平台7月1日開釣 日落唯美視角先轟動

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北堤釣魚平台將於7月1日開釣，也是全縣第4處開放垂釣漁港，備受釣友期待，平台新視角的落日美景近來頻頻曝光，民眾紛紛讚嘆好美！未演先轟動。

苗栗縣海岸線50公里，沿海有11處漁港，縣政府爭取海洋保育署「向海致敬-友善釣魚」行動方案，2020年4月起陸續開放後龍鎮公司寮漁港北堤、外埔漁港南堤，及通霄鎮新埔漁港北堤釣魚平台垂釣， 龍鳳漁港北堤釣魚平台將於7月1日開釣，今年還會再爭取苑裡漁港南堤開放垂釣。

龍鳳漁港北堤釣魚平台長約110公尺，原堤防寬僅60至80公分，加寬至2.5公尺，平台面迎台灣海峽，散落在海上巨大風車，形成特殊景觀，尤其是夕陽西下，彩霞及海面倒影相映如畫，加寬的北堤，連日來吸引許多民眾搶鮮觀賞，小豆仔攝影旅遊工作室鄭傑中日前到龍鳳漁港拍攝美景分享，網友紛紛讚嘆唯美視角、好美。

龍鳳漁港條件得天獨厚，釣魚平台7月1日開釣加分，此外，苗栗縣長鍾東錦最近率團到韓國，特別參訪蘇萊浦口綜合魚市場，乾淨舒適分區，冷、暖氣，還有充裕的停車空間，及宅配系統等，縣府取經以蘇萊浦口綜合魚市場目標，推動龍鳳漁港魚貨直銷中心興建工程計畫。