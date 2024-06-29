竹市府僱員放水給廠商涉貪？ 檢廉要再調查是否收回扣

新竹市府交通處一名陳姓約僱人員涉嫌在2021年公開的採購案中圖利廠商，遭到廉政署與新竹地檢署搜索帶走調查，包含陳及廠商在內有3人在訊後以20萬元交保。檢廉懷疑陳疑似在投標過程中「放水」給廠商，讓廠商順利投標，是否收受回扣仍需調查。

新竹地檢署表示，竹市府交通處陳姓公務員涉嫌圖利、受賄於廠商，檢察官27日指揮專案小組持搜索票搜索14處地點，並傳喚通知12名涉案人到案說明，經5名檢察官偕同訊問後，包含陳姓公務員及其高姓友人、林姓廠商，都因涉犯貪污治罪條例罪嫌重大遭聲押，法官裁定3人都以20萬元交保候傳。

檢廉懷疑，陳姓約僱人員疑似涉嫌「放水」給廠商，讓無投標資格的廠商得以放行參與標案，但仍未調查出陳是否有收受廠商回扣，若陳藉由高姓友人擔任白手套，藉以收取廠商回扣，最重可判無期或10年以上有期徒刑。

據了解，交通處陳姓約僱人員涉嫌在2021年的新竹市前後站廣場及人行道設施建置維護工程中圖利廠商，該標案涉及金額高達4百多萬元，屬公開招標標案。

涉貪案傳出後更引發綠白民代間互嗆。民進黨新竹市議員楊玲宜開酸「上至首長下至承辦都涉貪」批市長高虹安讓新竹人蒙羞，更羅列高虹安上任以來，除了高自己本身捲入貪汙案，還接連爆出前男友李忠庭疑介入萬聖節標案、都發處長不當收受餽贈、市警局秘書涉貪遭收押等案件。

民眾黨議員李國璋反嗆交通處僱員涉貪案是前市長林智堅任內發生的貪瀆案件，要求楊玲宜道歉。李國璋指出，這起涉貪案是由高虹安下令查辦並簽准移送，批民進黨將時間點刻意模糊，把林智堅任內的案子移花接木到高市長身上。