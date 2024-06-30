桃園航空城安置宅 將辦第二波申請

桃園航空城1178拆遷戶開始申購安置住宅，安置宅每坪不到20萬元，低於周邊動輒40萬單價行情，未限制轉售。有拆遷戶表示，已搬離原戶籍地，卻未收到申購安置宅通知，擔心權益受損。市府表示，因資料不完整未能列入安置戶，經舉證後符合資格即可列入，將安排第二波申請配地或選屋。

南投市青年住宅第一期45戶開放申請讓售，縣府已完成資格審查，總申請件數576件，不符資格者100件，總計有476件取得抽籤資格，中籤率將近1成。南投縣府表示，7月22日公開抽籤，正取45人、備取45人，幫助想要購屋的南投青年，離目標更進一步。

桃園市政府統計，已完成選區的蛋白區拆遷戶，7成5選擇近高鐵站的A18街廓，多數選擇3房、4房型；至於蛋黃區有5區可選，集中在大園區埔心和蘆竹區交界。

議員徐其萬表示，接獲拆遷戶反映，因為已搬離原戶籍地，未收到申請安置住宅通知，有的到現在還在租屋。議員游吾和說，過去社會住宅交屋後，曾出現漏水、窗戶生鏽等缺失，安置住宅周邊的公設如道路、公園、公車路線等都要提早到位。

桃園市地政局表示，拆遷戶第二波申請安置宅、安置街廓，預計8、9月開辦，估有600多戶符合資格，主要是先前沒提出申請安置的對象；交通局會配合安置住宅入住期程，規畫公車路線。

地政局表示，部分拆遷戶未收到申請通知單，主要是當初資料不完整，未能列入安置戶，經舉證實況、認定後，只要符合資格，都會列為安置戶。將安排第二波申請配地或選屋。