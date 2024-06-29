苗栗龍鳳漁港釣魚平台設置完成 7月1日起開放釣客使用

苗栗縣政府在竹南鎮龍鳳漁港北堤設置的釣魚平台已完工驗收，經公告將在7月1日起開放使用，讓釣客在安全的環境下能一顯身手。

縣府農業處漁業科指出，釣魚平台發包金額近800萬元，3月開工，在5月下旬完成，6月20日驗收並於26日公告；這座釣魚平台長度約150公尺、寬2.5公尺，以仿木材質設置，朝港區外的一側設置低矮護欄，提供釣客垂釣，並有黃色標線提醒釣客注意安全位置。

漁業科表示，龍鳳漁港北堤常有釣客垂釣，但垂釣方向不分港內、港外，漁民駕船從航道入港時，曾發生釣線與漁船馬達勾纏的意外，引發漁民和釣客衝突，釣魚平台規畫設置完成後，釣客不得再朝港區內拋放釣組。