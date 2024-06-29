超商幸福保衛站暑假不打烊 苗栗與7縣市守護急難學生

苗栗縣與北台7縣市今年初共同推動「幸福保衛站」，與四大超商合作，提供有急難需求的學生到超商求助並取餐食用，縣府強調暑假期間幸福保衛站仍持續提供服務，縣內四大超商不打烊，成為兒少的安全守護據點。

苗栗與宜蘭、基隆、台北、新北、桃園及竹市、竹縣今年1月20日起，與區域內的統一、全家、萊爾富、OK超商合作成立幸福保衛站，納入高風險家庭服務網絡，希望發掘更多高中職、國中小的高風險及脆弱家庭兒少，由超商提供餐點作為臨時避難所，同時協助通報縣市政府即時提供各項協助。

苗栗縣長鍾東錦指出，今年暑假苗栗縣內的四大超商不打烊，18歲以下家遇急難的學生如有需求可至超商求助取餐，選取合計100元的便當、麵食或麵包等主食在店內食用，學童只要填寫基本資料，後續超商將通報縣府，由縣府視個案提供教育或社政等關懷協助。

縣內各校在暑假前利用各項集會及班級時間，加強宣導幸福保衛站的功能，並鼓勵學生勇於求助，長假期間也能得到及 時的關懷協助。

苗栗縣照南國小表示，這項計畫有效幫助有急難需求的同學，也能透過後續通報機制讓學校關懷學生狀況，適時給予幫助。苑裡國小指出，幸福保衛站計畫能幫助家庭突遭緊急狀況的學生，尤其寒暑假期間孩子沒到校，在家求助無門的時候，四大超商關懷據點能給予孩子溫飽的一餐，並進一步通報學生狀況給學校，讓校方能及時介入關懷，了解孩子家庭狀況並提供相關協助。