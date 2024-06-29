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綠營桃園宣講「反擴權」 林右昌、綠委輪番上台砲藍白

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市黨部今早中壢舉辦「反擴權」說明會，現場聚集超過7百人響應。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市黨部今早中壢舉辦「反擴權」說明會，現場聚集超過7百人響應。記者陳俊智／攝影

民進黨桃園市黨部今舉行「反濫權、護民主」說明會，現場超過7百人響應；民進黨秘書長林右昌和黨籍立委范雲、郭昱晴、張雅琳、林月琴、沈伯洋、政策會執行長王義川等人輪番上台宣講，強調行動是在對抗國民黨以多數控制行政院、癱瘓中央行政效能，呼籲大家一起守護台灣民主。

綠營「反擴權」說明會上午9時30分舉行，前來參加的民眾多半自行開車或騎車，有年輕情侶攜手參加，也有人攜家帶眷響應，也有民眾自製手板寫著「反黑箱、反擴權」和「我愛台灣、挺台灣」等標語；會場外也有人舉牌指藍營在地立委不懂擴權法案內容就跟風舉手表決，倡議罷免，讓藍營成為少數黨。

林右昌約莫9時40分抵達會場，由於國民黨今天也在中壢舉辦國會改革說明會，他致詞前受訪強調沒有要跟藍營較勁的意思。

林右昌宣講時表示，民進黨辦宣講並非政黨鬥爭，而是要讓民眾知道國會正在發生的事情及國家面對的威脅。國民黨以多數控制行政院，讓民進黨找不到人才擔任內閣，不只要製造社會恐慌，更會癱瘓中央行政效能。他指出，擴權法案、財劃法都是政治鬥爭工具，牽動台灣民主，希望大家重視。

立委范雲表示，藍白版本的法案不曾充分討論，而民進黨版本被藍委卡在委員會無法討論；立委林月琴說，藍白版本法案通過後，擴權能要求企業提供商業機密，國會將成最大洩密中心。

立委郭昱晴則將矛頭指向民眾黨，稱民眾黨8席立委「無用」，已成為小藍，以全數缺席幫國民黨解套、護航來恢復黨產；立委張雅琳說，藍白立委用濫權說要查弊案，但最近綠能弊案都是發生在國民黨。

立委沈伯洋行前接受媒體採訪提到自己遭冒名參加人權會議情事，稱自己可能是冒名者想採取不利行為的對象，藍營推法案從某種層度來看是救了他，但他仍要強調立院已經失去討論功能，且藍白正透過擴權方式，以多數決來決定民眾是否說謊和牽涉弊案。

王義川則提到大法官是法界專業人士，因為釋憲遭到藍白立委取笑污辱，預算也被威脅，種種亂象真的太超過了。

綠營立委沈伯洋（右）強調自己某種程度上能說被藍營推動法案救了，但藍營行為仍持續傷害台灣。記者陳俊智／攝影
綠營立委沈伯洋（右）強調自己某種程度上能說被藍營推動法案救了，但藍營行為仍持續傷害台灣。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市黨部今早中壢舉辦「反擴權」說明會，現場超過7百人響應，有人自製手板，強調「人民最大」。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市黨部今早中壢舉辦「反擴權」說明會，現場超過7百人響應，有人自製手板，強調「人民最大」。記者陳俊智／攝影
民進黨祕書長林右昌強調說明會是告訴民眾國會正在發生的事，沒有要跟國民黨較勁的意思。記者陳俊智／攝影
民進黨祕書長林右昌強調說明會是告訴民眾國會正在發生的事，沒有要跟國民黨較勁的意思。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市黨部今早中壢舉辦「反擴權」說明會，民眾在場外舉牌倡議罷免藍委。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市黨部今早中壢舉辦「反擴權」說明會，民眾在場外舉牌倡議罷免藍委。記者陳俊智／攝影

國民黨 民進黨 藍白

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