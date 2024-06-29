中信反毒桌遊桃經發局長開發的 融入兵推與400毒品案例

中國信託反毒教育基金會與中華民國推動博愛關懷協會，共同推出情境式反毒桌遊「遠離毒品陷阱」，今天在桃園市立圖書總館舉辦成果展及體驗活動，經發局長張誠也到場，原來他是這套桌遊的開發者，不但融入過去軍職兵棋推演的概念，還從他擔任過教誨師、觀護人接觸約400件毒品案例，設計不同的情境讓學生們透過桌遊更了解如何避開毒品誘惑。

中信反毒基金會執行長高壽孫表示，基金會支持反毒，開發和推動不同的教學工具，今天現場推出的是情境式反毒桌遊，讓參與的學童們學習如何在人生重要的階段、場合做出選擇與決定，同時要為自己的決定負責。

高壽孫說，這套反毒桌遊已經推動5年，培育5000多位包括老師、家長、志工等第一線的教育人員，透過他觸及1萬6000多位學生，跑遍全台22縣市，有的還重覆去過幾次，今天在桃園總圖邀請小朋友在暑假第一天就來體驗反毒的桌遊，同時也有5年來推動反毒教育的成果展，希望學童們從小就建立正確的反毒觀念。

「遊戲可以從玩，但人生不能從來」，經發局長張誠說明設計這套桌遊的初衷，就是要把反毒嚴肅的課題，透過遊戲讓學生體驗人生要如何選擇，並且要面對選擇，讓學生學會如何避免接觸毒品。

張誠說，第一次設計反毒的桌遊，他把以前還是職業軍人兵棋推演的經驗融入桌遊，當中要模擬生活、遊樂場所、工作場所等不同的情境，學生們要從這些情境進一步產生選擇。

另外，張誠表示自己曾任教誨師、觀護人，知道有些人接觸毒品的歷程，因此從約400個案例，整理出學生可能碰到毒品的情境，讓他們從遊戲中學習，以後在生活實境裡能意識和分辨毒品，進而避免接觸，這是設計桌遊最大的目的。