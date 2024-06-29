竹東信義停車場違法收費 業者無停車場登記證將遭罰

新竹縣竹東鎮信義立體停車場今年6月經營權易手，由新得標的廠商「依德科技」負責停車場營運，不過卻傳出依德科技尚未取得停車場營業登記證就違法收費，新竹縣府交旅處將對依德開罰，竹東鎮公所卻認為是前一家業者「國雲科技」交接有問題，不排除向國雲求償。

新竹縣府交旅處表示，依德科技接手經營竹東信義停車場，應依法取得停車場登記向地方主管機關報請核備，但依德科技在尚未取得前，即開始對停車場收費，且交旅處派員到場稽查時，也確實發現違法收費事實，業者以每小時20元計費，還公告6月24日開始正式收費。

據了解，竹東鎮近期頻傳停車場爭議，皆與竹東鎮公有停車場委外標案有關，依德科技以3年6600萬元權利金得標竹東鎮約2千格路邊停車格及信義停車場經營權，引發質疑公所標案黑箱評選，竟非由提出最多權利金的廠商得標。

竹東鎮公所表示，標案是5月31日才決標，由依德科技得標，但公所與前一家業者國雲科技合約到期為同一天，但國雲科技在未通知公所情況下即拆走停車場內收費設備，為避免停車場失去管理，因此由依德先進場管理。

當地居民表示，近期確實信義停車場收費混亂，因為有看到停車場貼出公告停止經營，還提醒月租戶要記得退租，因此不少人沒繳費就直接開車離場，但離場時卻被卡在出口，一問現場保全才知道新廠商要收費，收費機還設備另一側不顯眼的樓梯間，十分不便。

交旅處長陳盈州表示，使用者付費本來就應該，但並不表示業者就能還沒有取得營業登記就開始經營收費，依德科技違反停車場法規定，交旅處將依法向負責人開罰3千至1萬5千元罰鍰，並限期改正，若逾期未改將可令其停止營業。