竹東信義停車場違法收費 業者無停車場登記證將遭罰
新竹縣竹東鎮信義立體停車場今年6月經營權易手，由新得標的廠商「依德科技」負責停車場營運，不過卻傳出依德科技尚未取得停車場營業登記證就違法收費，新竹縣府交旅處將對依德開罰，竹東鎮公所卻認為是前一家業者「國雲科技」交接有問題，不排除向國雲求償。
新竹縣府交旅處表示，依德科技接手經營竹東信義停車場，應依法取得停車場登記向地方主管機關報請核備，但依德科技在尚未取得前，即開始對停車場收費，且交旅處派員到場稽查時，也確實發現違法收費事實，業者以每小時20元計費，還公告6月24日開始正式收費。
據了解，竹東鎮近期頻傳停車場爭議，皆與竹東鎮公有停車場委外標案有關，依德科技以3年6600萬元權利金得標竹東鎮約2千格路邊停車格及信義停車場經營權，引發質疑公所標案黑箱評選，竟非由提出最多權利金的廠商得標。
竹東鎮公所表示，標案是5月31日才決標，由依德科技得標，但公所與前一家業者國雲科技合約到期為同一天，但國雲科技在未通知公所情況下即拆走停車場內收費設備，為避免停車場失去管理，因此由依德先進場管理。
當地居民表示，近期確實信義停車場收費混亂，因為有看到停車場貼出公告停止經營，還提醒月租戶要記得退租，因此不少人沒繳費就直接開車離場，但離場時卻被卡在出口，一問現場保全才知道新廠商要收費，收費機還設備另一側不顯眼的樓梯間，十分不便。
交旅處長陳盈州表示，使用者付費本來就應該，但並不表示業者就能還沒有取得營業登記就開始經營收費，依德科技違反停車場法規定，交旅處將依法向負責人開罰3千至1萬5千元罰鍰，並限期改正，若逾期未改將可令其停止營業。
不過鎮公所將問題歸咎於前一家經營業者國雲科技擅自拆除收費設備，造成停車場險變免費停車場，因此依德科技原訂7月才要接手經營，緊急在得標隔天的6月1日就進場接手人工收費，並在一周內裝設收費設備。因混亂叢生，公所不排除向前一家經營業者國雲科技求償。
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