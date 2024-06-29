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苗縣興隆國小舊校舍將重建 融入千年老樟百年老校風華

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉興隆國小擁有千年老樟及最美校園樹。聯合報系資料照
苗栗縣銅鑼鄉興隆國小擁有千年老樟及最美校園樹。聯合報系資料照

擁有千年老樟及最美校樹的苗栗縣銅鑼鄉興隆國小，進校門一排的東棟兩層樓校舍因年代永久遠，將原地拆除重建，將在7月1日辦動土典禮，興隆國小已有126年歷史，在縣內老校排名前列，千年老樟更是全校及社區的精神 象徵，新校舍將融入老樹的意象，持續傳承。

縣府工務處表示，興隆國小東棟校舍因年代久遠，已達校舍使用年限，且歷經各次大小不同的地震，導致建築物結構耐震不足，縣府考量全校師生教育學習環境安全等因素，決定爭取拆除重建工程，教育部去年核定納入老舊校舍整建計畫，補助1億3000多萬元，新建校舍總樓地板面積約525坪，開工後預計明年11月完工。

新校舍工程為地上兩層建築，將新建11間普通教室、3間行政空間、4間廁所、4座樓梯及穿堂1處；規畫的空間動線可串連聯新校舍與校內舊有建築物，提供教職員生舒適、安全友善的環境。

興隆國小雖位於偏鄉，但相當知名，校園中央的大樟樹估計樹齡至少超過800年，承載無數鄉民的記憶，被視為現今全國各校最高齡的校園樹，10年前並獲福田樹木保育基金會評選為「全國最美校樹」。

校長李芳茹說，校舍改建經費原規畫為8000多萬元，但近年物價波動，中央主動追加到1.3億元，招標也相當順利，第1次沒有廠商投標，第2次就順利標出。興隆國小除千年老樟，還有另外2棟百年茄苳樹都受列管保護，新校舍設計融入老樟的意象。校方近年推雙語實驗課程，新校舍穿堂上方將使用學校SLES英文縮寫字體，並轉化成窗框設計。

苗栗縣銅鑼鄉興隆國小東棟兩層樓校舍因年代永久遠，將原地拆除重建，7月1日辦動土典禮，圖為新校舍完成後的示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉興隆國小東棟兩層樓校舍因年代永久遠，將原地拆除重建，7月1日辦動土典禮，圖為新校舍完成後的示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉興隆國小東棟兩層樓校舍因年代永久遠，將原地拆除重建，7月1日辦動土典禮，圖為新校舍完成後的示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉興隆國小東棟兩層樓校舍因年代永久遠，將原地拆除重建，7月1日辦動土典禮，圖為新校舍完成後的示意圖。圖／苗栗縣政府提供

建築 校園

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