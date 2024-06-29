「園縣市高峰會」登場 高虹安：財劃法不公 數字愈算愈傷心

竹竹苗「園縣市高峰會」28日下午在苗栗三義西湖渡假村舉辦，針對財劃法等問題也表達看法，苗栗縣昨天公布縣內團體到花蓮提供旅遊補助，新竹縣長楊文科更建議下次園縣市高峰會到花蓮辦，表達對震災的關懷。

楊文科說，竹縣人口增加率為千分之一點二，全國第一，湖口鄉在5月有8萬3000多人，超越花蓮吉安成為「全國最大鄉」、竹東鎮人口9萬7000多人，仍是全國最大鎮，竹北市目前有21萬多人，僅次於彰化市，2年內可望超過彰化成為全國最大市，這是目前竹縣人口成長情況。

他說，人口增加就牽涉到財劃法，他對鍾東錦縣長說過的「不要再作夢了」現在心有同感，也很佩服，原本他還夢想修法後竹縣可增加一、二百億；財劃法中央地方分配的比例應先整個調整，再來談各地分配。

新竹市長高虹安說， 財劃法問題竹竹苗3縣市要一起努力，財劃法25年來都未能成功修法，因為各縣市都會提出自己最強的指標爭取分配款比率，依國民黨版本可增加5000億分配地方，民眾黨版為2700億，希望這中間能取得平衡點；竹市每年創稅上繳2900億，但統籌分配稅款僅100億，配回率僅3.5％，各縣市平均配回率是141.2％，竹市是全國最低，她也幫竹縣依人口數算過，每人只有2萬多元，也是全國最低，這些數字她愈算愈傷心，因此會到立院開第一槍，希望大新竹和苗栗、園區一起在修法時為自己鄉親表達。