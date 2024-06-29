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地方采風／走進竹東歷史時光機 尋訪上坪老街的過往

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
竹東鎮上坪老街的建築都有約百年歷史，紅磚、木造以及成排的拱門是老街一大特色。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮上坪老街的建築都有約百年歷史，紅磚、木造以及成排的拱門是老街一大特色。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣擁有不少古樸的老街景點，都是頗負盛名觀光景點，例如每到假日人山人海的北埔老街，又或是不少電影取景的湖口老街，都見證過去地方繁榮的歷史。位於竹東鎮的上坪老街，則是少數沒有發展商業化觀光的老街，百年來靜靜坐落在山中，保留最靜謐的老街景象。

上坪老街位於竹東鎮通往五峰鄉的縣道122線上，短短100公尺長的老街兩側，矗立著傳統台灣紅磚、木造混合折衷主義式立面建築，也有洗石子風格的鋼筋混凝土建築，最大特色是商號無論是正面還是騎樓，都有大大的紅磚拱門。

上坪老街的興起是因當地地理位置正好位於木材及樟腦轉運集散地，不少伐木工人要入山前，都會在此夜宿一晚，從日治時期到1980年林業禁伐前，老街人聲鼎沸，曾有多家旅館、酒店開業。

但禁伐後隨著竹東林業沒落，上坪老街逐漸退去光芒，雖然不像其他觀光老街一般的熱鬧，但卻能讓人感受到最純樸的老街面貌，有半世紀歷史的炒花生店「葉記花生」，更是上坪老街招牌特產。

上坪老街炒花生用柴燒及薄鹽調味，採純手工翻炒製作，還聞得到木柴香，是許多上五峰的遊客必買伴手禮。老闆娘曾瑞琴賣了超過30年，自信自家炒花生口碑名揚海外，由於限量供應，假日最好提前電話預訂才不會撲空。

建築 老街 觀光景點

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