「園縣市高峰會」 苗栗未婚聯誼提案成話題

苗栗縣出生率全台倒數第二，縣長鍾東錦為拉抬低落的出生率，昨天在第6次 「園縣市高峰會」提案攜手舉辦未婚聯誼活動，鼓勵園縣市公教人員及園區工程師踴躍參加未婚聯誼，只要配對成功就送禮。新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安也支持，建議擴大規模增加更多名額，大家一起做月老。

「園縣市高峰會」由台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭去年2月發起，3個月開會一次的，邀集竹竹苗縣市首長、園區及公會等業務相關人員與會共商區域議題，昨天移師苗栗舉辦。

昨天高峰會上，鍾東錦點出苗栗縣出生率低落，部分村里甚至零出生登記，縣府據此提出「幸福園縣市」年度未婚聯誼活動，鼓勵園縣市公教人員及園區工程師踴躍參加，除了提供「約會禮」及有條件的「結婚賀禮」、生小孩還會送上滿月禮等，讓更多適婚的男女敢婚敢生。

苗栗規畫的未婚聯誼活動採一日遊，預計80個名額，單身男女各半；高虹安不忘調侃說她自己也是未婚人士，未婚聯誼應該增加名額，不要只辦一場80人，西湖渡假村的場地就很適合。

楊文科強調未婚聯誼要做就要做得成功，竹縣市和科管局、公會都要配合，並鼓勵安排所轄單位的未婚人員參加，責任制分配目標名額，活動要辦得活潑有趣。