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擅闖達30人 桃園復興危險水域設電子圍籬
戲水旺季到來，桃園市政府規畫位於復興區的「小烏來宇內溪戲水區」為全市唯一合法公告開放的溪流戲水區，但仍不時有民眾會擅闖其他危險水域，觀旅局統計今年已驅離30人。為確保安全，市府預計7月中完成架設電子圍籬告警系統，民眾若誤入、翻越經偵測後將觸發警報，提醒勿擅闖。
市府觀旅局從去年6月迄今於暑假戲水高峰期間，每天安排駐警值班巡查宇內溪水域安全，只要發現有民眾擅闖危險水域，就會警告驅離。
市府風景管理處也在危險水域旁設有禁止戲水標誌、放置簡易救生器材，還有安全防護圍籬及監視系統，監看現場狀況。
觀旅長周柏吟說，前天上午又發現有民眾無視警示標語，擅自翻越圍牆至宇內溪上游的危險水域從事垂釣。鑒於桃園北橫溪流眾多，部分溪流看似平靜，實則隱藏暗流、漩渦以及深潭等隱患，目前正在小烏來風景特定區遊客中心四周架設電子圍籬告警系統，強化水域的安全。
周柏吟說，桃園市復興區宇內溪、霞雲溪及鐵木瀑布近10年皆曾發生溺水意外，民眾若想要戲水，建議前往合法開放的「小烏來宇內溪戲水區」遊憩，6、9月為假日開放，7、8月平假日皆開放；該戲水區不僅經過市府整修，在開放期間還配有專業救生業者執勤。
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