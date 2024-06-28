竹市新任教育處長出爐 助理教授林立生7月中報到

新竹市教育處長懸缺逾2個月，新竹市長高虹安延攬康寧大學助理教授、前嘉義市教育處長林立生接任，7月中旬報到。市議員對於這項人事案有期待，期許為竹市教育帶來新氣象。

新竹市前教育處陳木金5月13日轉任市政顧問後，處長一職懸缺逾2個月。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，高虹安上週前往姊妹市嘉義市進行市政參訪時，曾向嘉義市長黃敏惠「借將」。新竹市新任教育處長，將借調現任康寧大學嬰幼兒保育學系助理教授林立生擔任。

竹市府表示，林立生學經歷完整，屏東大學教育學博士、康寧大學專任助理教授兼任主任秘書，曾任嘉義市政府教育處、智慧科技處處長，進公部門前曾在業界睿能創意公司Gogoro資深專案經理一職，與高虹安的「安居科技城」施政藍圖十分相符。林立生正辦理借調流程，預計7月中旬至市府報到。

高虹安指出，林立生於嘉義市府任內，積極推動嘉市教育品質提升，希望借重長才為「新竹好學」加分，持續精進，達到與嘉義市一樣的好成績，為新竹教育政策注入活水。

對此，時代力量竹市議員蔡惠婷表示，高虹安上任1年半，已換到第3任教育處長，林立生熟稔公部門行政體系，也有經驗、任內開創多所作為，讓人期待。

她指出，新竹市的教育文化及生態與嘉義市不同，包括學區劃分、國中會考考制、新建校舍工程與實驗教育的挑戰、家長對於教育品質的期待、教師減壓等，都會是未來要面臨的考驗，期許新人事帶來不同養分，為竹市教育帶來新氣象。

民進黨竹市議員劉崇顯表示，高虹安上任至今，爆出校長遴選委員資格不符、教師甄試不公、借調性平爭議教師等問題，呼籲高虹安應該要穩定局處首長人事任用，拴緊團隊螺絲，在教育政策上留下的好基礎才是市民之福。

國民黨竹市議員吳旭豐指出，林立生曾任嘉義市政府教育處、智慧科技處長，行政經驗豐富，也有業界經驗，期待林立生加入市府團隊後，能盡速了解並上手教育相關業務，讓新竹市教育政策推動更穩定。

民眾黨竹市議員李國璋表示，林立生擁有教育、科技等背景，也有不錯的行政經歷，相信是高虹安推動「安居科技城」所需，也符合新竹市民期待，期許上任後能協助竹市推動數位實驗中學的籌辦。