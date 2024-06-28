「園縣市高峰會」未婚聯誼提案成話題 大家一起當月老

苗栗縣出生率全台倒數第二，縣長鍾東錦為拉抬低落的出生率，今天下午在第6次「園縣市高峰會」提案舉辦未婚聯誼活動，鼓勵園縣市公教人員及園區工程師踴躍參加未婚聯誼，只要「配對成功就送禮」，要讓更多適婚男女敢婚敢生，新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安也認同支持，建議擴大規模增加更多名額，大家一起做月老。

「園縣市高峰會」由台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭去年2月發起，藉由3個月開會一次的時機，將3位縣市首長、園區及公會等業務相關人員聚在一起，集思廣益提出共同問題及解決方向。

鍾東錦指出，依戶政司統計，苗栗縣出生率全台倒數第二，部分村里甚至零出生登記，為拉抬低落的出生率，要求縣府團隊提出具創意及亮點措施，這次會議苗栗提出「幸福園縣市」年度未婚聯誼活動，鼓勵園縣市公教人員及園區工程師踴躍參加未婚聯誼活動，只要「配對成功就送禮」、配對成功還有「約會禮」及有條件的「結婚賀禮」、生小孩還有「滿月禮」等，讓更多適婚男女敢婚敢生，他特別請託竹縣市兩位首長，科管局及公會理事長大力支持，鼓勵未婚公教人員及園區工程師屆時能踴躍報名參加。