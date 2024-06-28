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「園縣市高峰會」未婚聯誼提案成話題 大家一起當月老

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
第6次 「園縣市高峰會」下午在苗栗舉辦，竹竹苗3縣市首長及竹科局長王永壯、科園區工業同業公會理事長李金恭都參加。記者胡蓬生／攝影
第6次 「園縣市高峰會」下午在苗栗舉辦，竹竹苗3縣市首長及竹科局長王永壯、科園區工業同業公會理事長李金恭都參加。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣出生率全台倒數第二，縣長鍾東錦為拉抬低落的出生率，今天下午在第6次「園縣市高峰會」提案舉辦未婚聯誼活動，鼓勵園縣市公教人員及園區工程師踴躍參加未婚聯誼，只要「配對成功就送禮」，要讓更多適婚男女敢婚敢生，新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安也認同支持，建議擴大規模增加更多名額，大家一起做月老。

「園縣市高峰會」由台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭去年2月發起，藉由3個月開會一次的時機，將3位縣市首長、園區及公會等業務相關人員聚在一起，集思廣益提出共同問題及解決方向。

鍾東錦指出，依戶政司統計，苗栗縣出生率全台倒數第二，部分村里甚至零出生登記，為拉抬低落的出生率，要求縣府團隊提出具創意及亮點措施，這次會議苗栗提出「幸福園縣市」年度未婚聯誼活動，鼓勵園縣市公教人員及園區工程師踴躍參加未婚聯誼活動，只要「配對成功就送禮」、配對成功還有「約會禮」及有條件的「結婚賀禮」、生小孩還有「滿月禮」等，讓更多適婚男女敢婚敢生，他特別請託竹縣市兩位首長，科管局及公會理事長大力支持，鼓勵未婚公教人員及園區工程師屆時能踴躍報名參加。

苗栗規畫的未婚聯誼採一日遊方式，預計80個名額，單身男女各半；高虹安不忘調侃說她自己也是未婚人士，未婚聯誼應該增加名額，不要只辦一場80人，西湖渡假村的場地就很適合，楊文科強調未婚聯誼要做就要做得成功，由苗栗縣主辦，竹縣市和科管局、公會都要配合，並鼓勵安排所轄單位的未婚人員參加，責任制分配目標名額，活動要辦得活潑有趣。

第6次 「園縣市高峰會」下午在苗栗舉辦，竹竹苗3縣市首長及竹科局長王永壯、科園區工業同業公會理事長李金恭都參加。記者胡蓬生／攝影
第6次 「園縣市高峰會」下午在苗栗舉辦，竹竹苗3縣市首長及竹科局長王永壯、科園區工業同業公會理事長李金恭都參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣出生率全台倒數第二，縣長鍾東錦為拉抬低落的出生率，今天下午在第6次 「園縣市高峰會」提案舉辦未婚聯誼活動。本報資料照
苗栗縣出生率全台倒數第二，縣長鍾東錦為拉抬低落的出生率，今天下午在第6次 「園縣市高峰會」提案舉辦未婚聯誼活動。本報資料照

成功 聯誼 苗栗縣

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