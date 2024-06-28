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桃園復興危險水域擅闖達30人 將增設電子圍籬告警系統

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興區危險水域多，不過觀旅局發現民眾無視警示標語，從去年6月迄今於暑假戲水高峰期間，每日由值班駐警上下午排班巡查宇內溪水域安全，本年度已驅離擅闖危險水域民眾共計30位。圖／桃園觀旅局提供
桃園復興區危險水域多，不過觀旅局發現民眾無視警示標語，從去年6月迄今於暑假戲水高峰期間，每日由值班駐警上下午排班巡查宇內溪水域安全，本年度已驅離擅闖危險水域民眾共計30位。圖／桃園觀旅局提供

桃園復興區危險水域多，不過觀旅局發現民眾無視警示標語，從去年6月迄今於暑假戲水高峰期間，每日由值班駐警上下午排班巡查宇內溪水域安全，本年度已驅離擅闖危險水域民眾共計30位，今年將結合高科技電子設備，在小烏來風景特定區遊客中心四周架設電子圍籬告警系統，如有民眾誤入、翻越經偵測到後將觸發警報。提醒民眾應至唯一合法公告開放的溪流戲水區域「小烏來宇內溪戲水區」遊玩。

觀旅長周柏吟表示，昨上午發現有民眾無視警示標語，擅自翻越圍牆至宇內溪上游危險水域從事垂釣，鑒於桃園北橫溪流眾多，部分溪流看似平靜，實則隱藏暗流、漩渦及深潭等隱患。

風管處在危險水域周邊架設禁止戲水警示標誌、放置簡易救生器材，架設安全防護圍籬及監視系統等，並從去年6月迄今於暑假戲水高峰期間，每日由值班駐警上下午排班巡查宇內溪水域安全，本年度已驅離擅闖危險水域民眾共計30位。

為強化水域安全，風管處今年將結合高科技電子設備，在小烏來風景特定區遊客中心四周架設電子圍籬告警系統，如有民眾誤入、翻越經偵測到後將觸發警報，預計今年7月中完成架設，故再次呼籲民眾勿任意穿越警示區、跨越圍籬於危險水域從事戲水、溪邊烤肉或垂釣等行為。

周柏吟說，參考市府消防局統計資料，近十年桃園市復興區宇內溪、霞雲溪及鐵木瀑布皆曾發生溺水意外，「小烏來宇內溪戲水區」是唯一合法公告開放的溪流戲水區域，目前已於今年6月1日至9月29日開放（6、9月假日開放，7、8月平假日皆開放），宇內溪戲水區不僅經過市府整修，在開放期間內還配有專業救生業者執勤。風景管理處也將於7月27日上、下午在小烏來風景遊客中心舉辦2梯次的「小烏來水域安全宣導體驗營」，讓民眾快樂出遊還能安全戲水。

桃園復興「小烏來宇內溪戲水區」是唯一合法公告開放的溪流戲水區域，目前已於今年6月1日至9月29日開放。圖／桃園觀旅局提供
桃園復興「小烏來宇內溪戲水區」是唯一合法公告開放的溪流戲水區域，目前已於今年6月1日至9月29日開放。圖／桃園觀旅局提供
桃園復興「小烏來宇內溪戲水區」是唯一合法公告開放的溪流戲水區域，目前已於今年6月1日至9月29日開放。圖／桃園觀旅局提供
桃園復興「小烏來宇內溪戲水區」是唯一合法公告開放的溪流戲水區域，目前已於今年6月1日至9月29日開放。圖／桃園觀旅局提供

桃園 標語 烏來

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