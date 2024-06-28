象山老人幼稚園慶10周年 苗縣：34個國中學區都要有一所
苗栗縣政府致力提升老人照顧服務，現已規畫及設立了38處老人幼稚園（日照中心）；縣長鍾東錦今天與在地居民一同歡慶象山老人幼稚園邁入10周年，並鼓勵附近鄰居攜伴參加，學習新事物延緩退化。縣府強調，縣內有34個國中學區，將朝每個國中學區都「至少」有一個老人幼稚園的目標邁進。
象山日照中心由衛生所退休的護理人員何慧瑛在2014年設立，迄今已邁入第10年，園內規畫有漢式菜櫥、菜園，教長輩做蘿蔔糕等貼近長輩生活的活動，可收托失能、失智長輩或身心障礙者，為在地居民提供專業生活照顧、健康促進、文康休閒等活動。
鍾東錦上午與議員鄭碧玉、許櫻萍、孫素娥、楊明燁及頭屋鄉長徐鑫榮等人一同歡慶象山老人幼稚園10周年慶，且時隔多年後正式為中心揭牌，鼓勵有需求的家庭善加利用日照中心的功能，讓長輩獲得妥善照顧，讓年輕人放心在外打拚。
鍾東錦表示，象山日照中心提供貼近在地居民需求的照顧服務，澡堂設備也規畫得十分完善，鼓勵有需求的民眾踴躍參加日照中心的服務，有專業照服員陪伴、上課，還有舒適空間能聊天、話家常，除能延緩失智，也能減輕年輕人的照顧負擔。
衛生局長楊文志說明，老人幼稚園是讓長輩白天參加學習活動的場所，縣府朝每個國中學區都「至少」有1個老人幼稚園目標邁進，縣內現有34個國中學區，已有23個學區設有老人幼稚園，目前縣內籌設中與營運的老人幼稚園共38處。
長照中心說明，老人幼稚園的費用84%以上由政府負擔，一般民眾每日自付額約108元至205元，凡居住苗栗縣家中有65歲以上失能長者、50歲以上失智症及失能之身心障礙者，有需要長照資源的家庭，請向苗栗縣長期照護管理中心提出申請，或電洽長照專線1966。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言