暑假將至營養午餐沒著落？ 桃園4291生可免費領供餐

桃園自2012年開始考量低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故4類經濟弱勢學童，教育局提供每年寒、暑假補助50元的營養午餐費，讓孩童放假不會沒飯吃，因應物價上漲，去年補助費用加碼至60元，今年共有215間學校合作愛心午餐的店家，自7月1日起至8月29日止共60天，提供公私立高國中小4291位學生營養午餐，補助經費計1544萬7600元。

教育局長劉仲成表示，自從桃園市長張善政上任後，提供國中小免費營養午餐，不過只要放寒暑假，學生午餐沒著落，為了持續讓學生午餐吃，依學校地區特性讓學童與鄰近小吃店、快炒店、便當店等愛心商家、OK、7-11、全家、萊爾富等便利商店配合，讓學童領取，部分偏遠學校則提供米、麵條、罐頭等讓學童能帶回去烹煮。

劉仲成今至中壢中原國小旁配合的愛心店家與學童一同用餐，並頒發感謝狀給店家。中原國小校長黃木姻說，今年共15名學生申請暑假愛心午餐，學童只需持桃樂卡至店家簽名即可領取午餐。該店家環境乾淨衛生，位於中原商圈，於用餐時間人潮絡繹不絕，又鄰近中原國小，學童取餐方便。

開業超過25年的蛋包飯，店長馮昱杰表示，了解到有些來自弱勢家庭或遭逢變故的小孩，三餐可能無法溫飽，覺得自己有能力可以幫助這些孩子，因此從2018年開始與學校合作提供愛心營養午餐，共有5種餐點分別為什錦炒飯、什錦燴飯、海鮮湯麵、什錦炒麵及蛋包飯供學生挑選。

馮昱杰說，曾經有學生沒來領餐，讓他相當擔心，主動致電去學校詢問，擔心餐點不合學生口味，讓他不想來吃，經事後了解家中有自行準備後，他們才放下心。

學生小軒是單親家庭，母親獨力扶養小孩，每月扣除房租及償還債務後，經濟實屬拮据，寒暑假愛心午餐的補助讓小軒在學校放假期間，午餐得以溫飽。小維和小晴是兄妹，父母離異，母親打工收入有限，經濟面臨巨大壓力，接受補助的小兄妹很高興在寒暑假期間仍能享用熱騰騰且美味的午餐。