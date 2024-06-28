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2024森遊竹縣皮皮獅Hike客任務 登山集章活動今開跑

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣政府「二○二四森遊竹縣皮皮獅Hike客任務」登山集章活動，今舉辦啟動儀式後正式開跑，縣府邀請各地山友來竹縣步道健行解任務，把好康帶回家。記者吳傑沐／攝影
新竹縣政府「二○二四森遊竹縣皮皮獅Hike客任務」登山集章活動，今舉辦啟動儀式後正式開跑，縣府邀請各地山友來竹縣步道健行解任務，把好康帶回家。記者吳傑沐／攝影

新竹縣政府「2024森遊竹縣皮皮獅Hike客任務」登山集章活動，今起正式開跑！交通旅遊處上午選在縣府大廳舉辦啟動儀式；縣府表示，今年精選10條任務步道，結合台3沿線客庄鄉鎮步道及國家級綠道「樟之細路」，邀請各地山友來竹縣步道健行解任務，把好康帶回家。

會場由新竹在地飛雁舞團帶來精采的舞蹈表演為活動揭開序幕，2位活動代言人151林彥君及吉祥物皮皮獅也現身為活動大力宣傳，縣府祕書長李安妤偕同與會貴賓攜手啟動倒數沙漏，宣布「2024森遊竹縣」活動正式開始。

交通旅遊處指出，今年活動從6月28日起到10月31日止，10條任務步道包含關西鎮渡南及飛鳳古道、打牛崎古道；橫山鄉騎龍古道、大山背麒麟步道；峨眉鄉獅山古道、石硬子古道、峨眉十二寮古道；北埔鄉南埔村觀音及挑水壢古道、大分林步道；竹東鎮五指山橫向登山步道等。每條步道上會放置專屬任務「文字圖章」，透過健行筆記App，順著路線蒐集步道所有圖章，即可完成步道任務。

凡完成任一條任務步道，就有機會抽中頸掛式藍牙運動耳機，完登10條者，除可獲得完登證書及限量版皮皮獅運動毛巾，還有機會抽中Apple Watch，前一百名完登者可獲限量版吊帶褲造型皮皮獅玩偶；連續3年完登的鐵粉，還可額外獲得皮皮獅魔術方塊。

另外，北埔鄉公所加碼前一百名完成北埔鄉兩條步道，可至鄧南光影像紀念館兌換「擂茶米乖乖」。歡迎全台民眾一起來森遊竹縣化身Hike客上山解任務，更多活動詳情請至竹縣好好玩FB粉絲專頁或活動官網查詢(https://hsinchuhiking.com.tw/)。

北埔 新竹

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