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桃園自來水管又滲漏 5.5萬戶明天凌晨起停水21小時
桃園市經發局今天中午表示，台水公司為搶修桃園區大興西路二段293號前管線滲漏，明天凌晨2點至深夜11點部分區域停水，停水戶數連同新北市林口火力發電廠及周邊約5萬5039戶，共停水21小時；經發局將持續督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便。
桃園市停水區域里別為桃園區中埔、中寧、中成、信光、北埔、南埔、同安、同德、大有、大業、大興、寶安、寶山、寶慶、寶民、慈文、新埔、明德、春日、會稽、汴洲、瑞慶、經國、自強、莊敬、西埔、長德等里。
蘆竹區內厝、南崁、南榮、南興、坑口、宏竹、富竹、山腳、正興、海湖、濱海、福昌、福興、蘆竹、蘆興、錦中、長興、順興里及大園區三石里、菓林里。
降壓區域為龜山區南上里、南美里；蘆竹區正興、福昌、福興、興榮、錦興、順興。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1。
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