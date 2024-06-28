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到竹科要注意！ 竹縣寶山鄉固定式聲音照相11月前啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣環保局繼4月1日在竹東鎮、竹北市啟動3處固定式聲音科技執法設備，預計今年底再新增2台半固定聲音照相科技執法設備，持續增加取締量能。圖／新竹縣政府提供
新竹縣環保局繼4月1日在竹東鎮、竹北市啟動3處固定式聲音科技執法設備，預計今年底再新增2台半固定聲音照相科技執法設備，持續增加取締量能。圖／新竹縣政府提供

為遏止噪音車輛妨礙安寧，新竹縣環保局繼4月1日在竹東鎮、竹北市啟動3處固定式聲音科技執法設備，近日也獲新竹科學園區管理局核定，撥用140多萬元地方回饋金，將在寶山鄉寶新路一段設置1處固定式聲音照相科技執法設備，預計7月招標採購，並於11月前安裝完成開始運作。

環保局強調，依據噪音管制法第26條規定，行駛音量超過管制標準可處1800元以上、3600元以下罰緩，夜間10點至早上8點音量超標，一律處最高3600元罰鍰，呼籲駕駛人車輛不改、不飆、不吵，共同維護環境安寧。

去年底，環保局接到寶山鄉公所及鄉民代表會來文指出，新竹科學園區寶山2期擴建，提供就業機會，聯絡道路交通流量也大幅成長，但夜間常有噪音車輛擾人清夢，盼協助取締夜間噪音車輛造成生活困擾的情形。

經派員前往取締，發現寶新路一段噪音車輛多，且民宅集中區域在晚上10點後經常有噪音車行經，因此規畫設置固定式聲音照相科技執法設備，希望能改善夜間車輛噪音。

環保局表示，全縣目前執法中的聲音照相科技執法設備有1台移動式、1台半固定式及4台固定式，其中4台固定式分別設置於竹北市中華路、興隆路、西濱公路及竹東鎮北興路，預計今年底再新增2台半固定聲音照相科技執法設備，持續增加取締量能。

竹縣環保局將在寶山鄉寶新路一段設置1處固定式聲音照相科技執法設備，預計11月前安裝完成開始運作。圖／新竹縣政府提供
竹縣環保局將在寶山鄉寶新路一段設置1處固定式聲音照相科技執法設備，預計11月前安裝完成開始運作。圖／新竹縣政府提供

噪音 環保局 科技執法

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