ESG永續綠能人才缺 有興趣快報…補助80至100％訓練費用

全球永續浪潮持續推進，綠領人才需求將大幅增加，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與元智大學攜手成立「ESG永續與綠能科技人才發展基地」培訓據點，開辦一系列綠領專業人才技術職前及在職課程，為想要投入綠領產業工作的新鮮人提供職能培訓課程，即日起歡迎有興趣的民眾者踴躍報名參訓。

今年7月陸續開辦系列課程，其中「綠色金融永續設計實務班」，提供綠色金融模組設計與開發、綠色金融商品與融資決策、碳排放量化預測、資料科學及自動化軟體入門等課程內容，對欲投入金融業的新鮮人或待業民眾，是難得的學習機會；「ESG數據報告書實務班」，提供企業經營策略的統計應用、溫室氣體量化基礎、永續市場微服務系統開發、Python基礎語法編程、chatgpt對ESG報告的製作協助等課程內容，能培育對於想成為永續策略規畫專業人才。

「綠色行銷AI模型應用班」課程內容提供綠色行銷觀念與AI新技術發展，運用AI技術輔助產生內容，規畫全方位搜尋綠色行銷架構等，學習如何找到正確的潛在客群及提升流量；「溫室氣體量化實作班」，透過如何使用Python對ESG數據分析處理及和視覺化展示等課程內容，讓學員成為溫室氣體盤查高手。

ESG人才基地日前針對首批結訓學員舉辦就業媒合活動，現場邀請到12家企業參與面試，其中不乏有京元電子、永豐餘、華城電機等知名企業到場求職，足見各企業對綠領人才求才若渴，不少學員也在結訓後1個月陸續接獲相關工作職缺；其中45歲的學員黃小姐，原本在南科工作，為提升綠領相關專業職能報名，結訓後如願成功轉職回到北部工作，讓她非常滿意，