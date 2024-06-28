晴空匯火災 研判配線短路肇禍

新竹市晴空匯上月26日火警，2名消防員殉職，已滿1個月。新竹市消防局歷經9次勘察及多次採證完成調查，確認起火點在D棟大樓1樓西側管道間，但起火原因排除外界猜測的充電樁充電或配線，研判管道間電力配線因故短路是肇災主因。全案前天已函送檢警偵辦，查明是否涉及刑事責任。

新竹市消防局指出，6月20日開火災鑑定會，專家委員對消防局調查結果無異議，完成火災原因調查鑑定書，先後移送新竹市警二分局、新竹地檢署偵辦，待法院發布最終調查結果。竹檢表示，收到後會依法調查，並查明是否有人涉及刑責。

都發處另指出，市府已於6月7日函文請聖恩營造公司，該公司負責人同時也是晴空匯建商豐邑建設負責人，要求6月14日前提出晴空匯工程配管使用材料規則及出廠證明，業者卻拒絕交付，聲稱因相關案卷已歸檔，無法配合期限完成。截至昨天，業者仍未交付相關證明。

至於建築技術規則建築設計施工篇第247條電纜線相關規定，市府於6月24日邀集中華民國電機技師公會、新竹市建築師公會、台電及新竹市消防局等與會，確認晴空匯電纜線型及電纜架系統施作工法是否有疑義，將函請相關單位釋疑。

豐邑機構回應，事發至今，皆全力配合市府要求到場說明、現勘，也已將採樣證物送往消防署進一步分析。

豐邑機構強調，市府所要的資料，10年前取得使照時已完整提供市府查核後歸檔，並未拒絕提供，而是年代久遠仍需等下包廠商找資料，才能提供正確資料。