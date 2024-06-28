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晴空匯勇消之死誰卸責 家屬槓竹市府

聯合報／ 記者歐陽良盈黃羿馨／連線報導
竹市「晴空匯」火警，造成2名消防員殉職。時代力量昨天在立法院舉行記者會，砲轟新竹市政府避重就輕、推卸責任。記者胡經周／攝影
竹市「晴空匯」火警，造成2名消防員殉職。時代力量昨天在立法院舉行記者會，砲轟新竹市政府避重就輕、推卸責任。記者胡經周／攝影

竹市「晴空匯」5月26日深夜大火造成2名消防員殉職，時代力量黨主席王婉諭和黨籍新竹市議員昨舉行記者會，批評新竹市府把殉職原因推給基層，要求災調訪問需「口供一致」。記者會還公布殉職消防員李詠真妻子的親筆信，信中控訴新竹市政府和消防局卸責，她失去丈夫，但市長和局長等人依然坐在高高在上的位置。

新竹市長高虹安回應，市府人員到現場採樣，也進行內部懲處，並無卸責、包庇。新竹市消防局說，消防局和都發處就災調報告進行內部檢討懲處，並沒卸責、包庇或推卸給基層。

竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊昨出席記者會，蔡惠婷代念李詠真妻子的親筆信，質問新竹消防局「你們真的有認真檢討你們整個消防隊在這事件中的各項疏失、各項無能？當你們的隊員就這樣子走了，你們真的有在認真檢討嗎？」她強調，「今天就算我整身傷，我也會讓該負責的人負責。」

蔡惠婷批評，救災現場室內斷訊求救無人應，安全管制破洞要人命；火場未升級缺人又缺車，指揮太輕忽基層陷險境；災後檢討基層，高層無人負責，她要求高虹安、新竹市消防局長李世恭不要只會追殺吹哨者，向基層下封口令。

林彥甫說，有消防員透露，消防局下令基層對災調會的訪問口供一致，試圖讓真相石沉大海，令人不齒，一個月來高虹安只對這起災害開過一場記者會，放任消防局胡搞，根本嚴重失職。

王婉諭指出，不只是晴空匯，一年半內還有8名消防員殉職，中央和地方需要全面檢討。林彥甫表示，竹市府雖聲稱要加強消防員安全訓練，卻未具體提出改進方向；購置近兩億虛擬訓練設備，4年只用過2個梯次，是極大的資源浪費。

廖子齊指出，雲林縣2023年率先配置專屬的求救頻道和數位無線電設備，能即時顯示求救人員姓名，建議新竹市府效法。

竹市消防局表示，火警至今除配合災調會調查製作相關報告，6月17日開火警檢討會，7月8日起將全面辦理外勤大隊、分隊248人，10梯次消防員火場生存訓練。

無線電採購方面，消防局說，已規畫增加管制站及先鋒車的求救示警機制，讓內部求救訊號更易被察覺；也讓現場直通頻道無線電訊號回傳指揮中心，輔助現場指揮官監聽。

消防員 記者會

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