重金整修逾3年還沒好惹怨 竹東泳池拚年底開放

逾20年歷史的新竹縣竹東鎮立游泳池2021年1月15日封館整修，原訂隔年重啟，未料試營運前一天過濾設備故障爆開而喊卡，鎮公所後續會勘又發現設備老舊、漏水，再花4500萬元翻新，重啟時間一延再延，封館時間超過3年，游泳愛好者抱怨連連。竹東鎮公所允加緊腳步，預計年底重啟。

竹東鎮公所坦言，泳池年久失修問題比想像中更嚴重，日前再度會勘時，又發現淋浴設備的花灑，不符合民眾身高，SPA池也要打除合併，無法趕在今年暑假啟用，竹東鎮長郭遠彰已要求廠商加快施工，場內為溫水游泳池，預計今年入冬就能暢泳。

竹東鎮民代表會主席范國威直言，代表會去年初就支持公所自籌經費翻新泳池，可惜迄今仍封閉，泳池停擺這幾年以來，竹東泳客只能跑其他鄉鎮，非常不便，自己喜歡游泳也只能去新竹市南寮的泳池，期待年底重啟的目標不要再跳票。

苗栗縣頭份市是全縣人口最多的鄉鎮市，營運20多年的頭份市立游泳池因招標不順、疫情期間廠商退租等狀況，閉館將近4年。苗栗縣政府在頭份市推動興建全民運動館，用地就選定游泳池現址，將整建作羽球場使用，原有的兒童池及SPA池規畫改為韻律教室及桌球教室，周圍打造跑道。

苗栗縣政府工務處指出，頭份全民運動館目前要辦理都市計畫個案變更、規畫設計等流程，希望年底或是明年初能夠發包工程，能否順利發包是影響工程進度的一大變數，實際動工時間難預估。另外，通霄鎮游泳池停止開放1年多，鎮公所已經提報計畫向體育署爭取修繕補助。